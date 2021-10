Cinco boletos del Powerball por valor de $50,000 se venden en Nueva Jersey

La Lotería de Nueva Jersey informó el martes que cinco boletos del Powerball por un valor de $50,000 se vendieron en tres condados diferentes del estado.

Los boletos, cada uno con cuatro números más el Powerball, se compraron en los siguientes lugares:

Krauszer’s Food Store en Ramapo Valley Road en Oakland

Victoria’s Supermarket en Broad Street en Newark

Country Farm en Washington Street en Boonton

QuickChek en Route 23 south en Butler

Mediante la aplicación Jackpocket

Los números ganadores del Powerball del lunes fueron: 12, 22, 54, 66 y 69. El Powerball sorteado fue 15 con un Power Play de 2x.

El billete ganador del premio mayor se compró en el supermercado Albertsons en Morro Bay, una ciudad en la costa central de California a unas 200 millas al norte de Los Ángeles, dijeron funcionarios de la Lotería de California.

Se vendieron seis boletos de segundo premio a escala nacional. Un boleto comprado en Tennessee vale $ 2 millones porque se compró con la opción Power Play por $ 1 adicional. Dos boletos vendidos en Massachusetts tienen un valor de $ 1 millón, junto con un boleto cada uno en Arizona, Florida y Virginia.

El premio mayor se había acumulado más de 40 veces desde que se vendió un boleto de $286 millones en Jacksonville, Florida para el sorteo del 5 de junio. El premio fue reclamado por "The Love You More Trust", que eligió un pago único de $196,706,252 antes de impuestos, según funcionarios de Powerball.

El premio mayor del miércoles se restablece a un estimado de $20 millones con una opción en efectivo de $14,2 millones.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son 292,201,388 a 1. Un jugador que compra un boleto de $2 tiene una probabilidad de 1 en 11,688,053 de acertar cinco números y ganar al menos $1 millón.

El Powerball se juega los lunes, miércoles y sábados en 45 estados, Washington D.C., las Islas Vírgenes y Puerto Rico.