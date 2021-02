Cierre de escuelas en la región triestatal debido a la tormenta invernal

Otra tormenta de nieve azotará la región triestatal con hasta 12 pulgadas de nieve en algunos sectores a partir del jueves por la mañana antes de despejar el viernes.

Si bien varios distritos escolares ya están operando con planes de aprendizaje virtual o un híbrido de clases presenciales y en línea debido al brote de coronavirus, el pronóstico de la nueva tormenta invernal llevó a las escuelas de la región a suspender las clases presenciales.

La nieve ligera podría comenzar a las 4 a.m., con una caída más estable entre las 7 a.m. y las 8 a.m. La nieve debería estar cayendo con más fuerza entre las 8 a.m. y las 11 a.m.

Abre el siguiente enlace para verificar qué escuelas permanecerán cerradas el jueves.