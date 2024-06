Emiten aviso de hervir agua en partes de Paterson: lo que debes saber

NUEVA JERSEY -- Debido a una rotura de una tubería principal de agua, la Comisión del Agua del Valle de Passaic (PVWC) emitió el miércoles un aviso de hervir el agua para los residentes y empresas de Clifton y Paterson.

Los residentes de estas áreas deben seguir la medida:

Para apoyar a sus clientes en Paterson y Clifton afectados por el aviso de hervir agua, PVWC estableció un sitio de distribución de agua (detalles a continuación).

Detalles del sitio de distribución para residentes en las áreas impactadas:

Hierva el agua antes de usarla: Toda el agua para beber, cocinar, hacer hielo, cepillarse los dientes y lavar los platos debe hervir durante al menos un minuto. Deje que el agua se enfríe antes de usarla.

Fuentes de agua alternativas: utilice agua embotellada si no es posible hervirla.

El aviso es una medida de precaución para garantizar la salud y seguridad de nuestra comunidad, nuestra principal prioridad.

Los equipos de PVWC están trabajando activamente para abordar el problema y restablecer el servicio normal de agua. Estamos realizando pruebas exhaustivas y proporcionaremos actualizaciones a medida que estén disponibles.

