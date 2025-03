¿No puedes pagar los impuestos que debes al IRS? Este es el consejo de expertos

Si sabes o sospechas que no puedes pagar los impuestos que debes en esta temporada de presentación de declaraciones fiscales en Estados Unidos, de todas formas deberías presentar una con esa información o solicitar una prórroga. Ese es el principal consejo que los profesionales de impuestos quieren que sepas.

“El IRS quiere trabajar contigo”, declaró Tom O’Saben, director de contenido fiscal y relaciones gubernamentales en la Asociación Nacional de Profesionales de Impuestos, refiriéndose al Servicio Interno de Impuestos por sus siglas en inglés. "Pero si estás pidiendo ayuda al IRS, ellos tienen que saber algo sobre ti. Así que lo primero es presentar esa declaración. La principal conclusión es que deber dinero no es una razón para no presentar la declaración".

Si no presentas una declaración ni solicitas una prórroga, entonces los intereses y las multas comienzan a acumularse de inmediato. Esos costos son en gran medida evitables si comparte la información sobre tus circunstancias con el IRS de manera oportuna. Presentar una declaración sin pagar los impuestos adeudados en su totalidad es preferible a no presentar nada.

Para ser claro, si no pagas todos los impuestos que debes antes de que venza el plazo de presentación de declaraciones el 15 de abril, los intereses se acumularán incluso si se le ha concedido una prórroga hasta octubre, pero esos intereses serán más manejables que los cargos que se acumulan cuando no paga impuestos en absoluto.

“El peor escenario es que no presentes la declaración y tengas que responder para pagar multas más adelante”, comentó Emily DiVito, asesora principal de política económica en la organización sin fines de lucro Groundwork Collaborative y ex asesora del Tesoro de Estados Unidos. "Eso no es bueno para nadie. Pero hay oportunidades para solicitar prórrogas y entrar en planes de pago".

Esto es lo que debes saber:

¿Qué pasa si no pago mis impuestos?

Además de acumular intereses y multas, a la larga el IRS puede embargar tu salario, colocar un gravamen sobre tu propiedad o incluso retener tu pasaporte. Pero si solicitas una prórroga, o si presentas tu declaración con tu información financiera, puedes evitar estas consecuencias. Incluso si no tienes el dinero para pagar en su totalidad lo que debes para el 15 de abril, paga sólo una pequeña parte cuando presentes la declaración.

¿Existen herramientas gratuitas para ayudarme a gestionar la solicitud de una prórroga o hacer un plan de pago?

Sí. Los sitios de Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta (VITA, por sus siglas en inglés) en todo el país cuentan con voluntarios que te ayudarán a presentar una declaración o a organizar una prórroga de forma gratuita. Estos voluntarios pueden ayudarte a establecer un plan de pago a plazos de hasta 72 meses para pagar cualquier impuesto adeudado. El programa Direct File (Presentación Directa) del IRS también es gratuito.

“Aunque el signo de interrogación cuando vas a hacer clic en el botón para pagar puede ser intimidante, queremos asegurarnos de que los contribuyentes también reciban el dinero que se les debe”, expresó DiVito. "La mayoría de los contribuyentes, ciertamente la mayoría de los contribuyentes que trabajan, reciben dinero de vuelta. Pero la forma en que funcionan muchos de los créditos fiscales, usted sólo obtiene ese reembolso si presenta sus impuestos en primer lugar".

¿Existen otros posibles desenlaces?

Si has experimentado dificultades inusuales, y compartes eso con el IRS, a veces el servicio fiscal puede poner tu cuenta en estado de "actualmente no cobrable". Para hacer eso, comparte información sobre tus ingresos y gastos diarios, y el IRS determina si cumples los requisitos para ello.

“Digamos que has estado enfermo, perdiste tu trabajo debido a la enfermedad y tienes facturas médicas (por pagar) por cantidades considerables. Has tenido toda la mala suerte, y las cosas sucedieron fuera de tu control, y necesitas un respiro”, explicó O’Saben. "Entonces el IRS puede colocarte en estado de no cobrable. Pero todo esto requiere diálogo y comunicación. Nadie quiere admitir que tiene problemas económicos, pero el IRS trabajará con usted si lo hace".

Hay también circunstancias inusuales en las que el IRS liquidará tu deuda tributaria por menos de la cantidad adeudada, llamado "oferta de acuerdo". Los profesionales de impuestos de VITA también pueden ayudarte a ver si es elegible, o puede usar una herramienta gratuita del IRS en línea.

No presenté mis impuestos el año pasado. ¿Y ahora qué?

Está bien. Comienza ahora.

"He estado en el área de impuestos durante más de 35 años", señaló O'Saben. "La razón número uno por la que las personas no presentan su declaración fiscal es que tienen una sensación de que podrían deber, lo cual podría estar equivocado, y no quieren enfrentarlo. Pero no es un problema que vaya a desaparecer. Así que díle al IRS la verdad de la situación. Y ellos trabajarán contigo".

Miklos Ringbauer, contador público y profesional de impuestos en California, coincidió con esto.

"Es perfectamente comprensible", observó. "El IRS trata con cada contribuyente. Ya han tratado con cosas así. No hay nada que no hayan visto".

