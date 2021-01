Aumentan hospitalizaciones de residentes jóvenes en NJ a la vez que la vacuna escasea

El director ejecutivo de Holy Name Medical Center, Michael Maron, dijo a CNBC el martes que los esfuerzos de vacunación de ese hospital en Nueva Jersey se han visto obstaculizados por un problema constante: el desabasto. Algo que ocurre en otras clínicas del estado.

“El mayor desafío al que nos enfrentamos ahora mismo es el suministro de la vacuna. Simplemente no podemos conseguirlo por ningún camino confiable. Es muy difícil", expresó.

"Una semana tendremos Pfizer, la próxima semana tendremos Moderna", agregó, refiriéndose a los fabricantes de las dos vacunas que han recibido la autorización de uso de emergencia de la FDA.

"Pero no sabemos con certeza cuánto de eso vendrá, ya sean mil dosis ... o dos mil o más", añadió.

Hasta ahora, Maron dijo que Holy Name Medical Center, ubicado en Teaneck, cerca de la Ciudad de Nueva York, ha administrado alrededor de 5,000 dosis de vacunas. Sin embargo, señaló que el hospital tiene la capacidad de administrar hasta 3,000 dosis por día, debido en parte a una asociación que estableció con el gobierno local para crear un sitio de vacunación en un centro comunitario.

El lunes, 570 residentes recibieron la vacuna, según una publicación en el sitio web oficial de la ciudad Teaneck. Pero debido a la “falta de vacunas disponibles”, escribió el gerente del municipio, Dean Kazinci, el centro comunitario fue cerrado el martes, lo que ilustra los desafíos de suministro que denuncia Maron.

“Holy Name Medical Center está esperando la entrega de bandejas adicionales de la vacuna que deberían llegar a mediados de semana. Publicaremos información adicional cuando esté disponible”, escribió Kazinci.

Holy Name también informó a los residentes no está programando citas de vacunación "en este momento" debido a las restricciones de disponibilidad.

El presidente electo Joe Biden, quien asumirá el cargo el miércoles, prometió acelerar la inmunización con el compromiso de administrar 100 millones de dosis en 100 días. El domingo, la Dra. Rochelle Walensky, quien dirigirá los CDC, dijo que el país tendría un suministro de vacunas adecuado para lograr el objetivo.

"Será un gran impulso, pero tenemos suficiente para hacer eso", dijo Walensky en "Face the Nation" de CBS.

Si bien las vacunas son fundamentales para limitar el impacto de la enfermedad, Maron advirtió que el brote de coronavirus en el país es una amenaza actual. Señaló que las hospitalizaciones en Holy Name Medical Center no están en los niveles vistos durante el pico de la pandemia, como en marzo y abril, debido a que ahora existen mejores tratamientos para los pacientes. No obstante, comentó que un aspecto preocupante ha sido la edad de los pacientes que se encuentran hospitalizados por la enfermedad y conectados a respiradores.

“En su mayoría son personas de entre 45 y 65 años, por lo que estos no son los ancianos frágiles de los que todo el mundo habla”, expresó.

Enfatizó que no está claro qué está causando las hospitalizaciones entre los residentes estadounidenses más jóvenes.

“Para nosotros aquí en la industria, es un recordatorio de que este sigue siendo un virus muy, muy grave y mortal. No debemos tomarlo a la ligera", indicó.