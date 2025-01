Tragedia en Jersey City: encuentran a varias personas muertas dentro de residencia

NUEVA JERSEY -- Varias personas fueron encontradas muertas y apuñaladas en un apartamento de Jersey City, dijeron las autoridades el jueves por la mañana, aunque había pocos detalles sobre las circunstancias o las víctimas.

Los fiscales del condado de Hudson confirmaron la investigación en Hutton Street durante la noche. La investigación parecía estar centrada en un apartamento del piso inferior, donde había vidrios rotos esparcidos por la acera exterior.

La Fiscalía deijo que lo investigan como un caso de violencia doméstica.

Se cree que las víctimas eran parte de una familia.

No hubo información inmediata sobre las edades de las víctimas, o si las autoridades tenían alguna pista sobre un posible sospechoso o sospechosos. El alcalde de Jersey City, Steven Fulop, dijo en una publicación en X que parecía que un hombre presuntamente había asesinado a una mujer y dos niños antes de intentar quitarse la vida. El alcalde dijo que estaba bajo custodia.

"Este fue un terrible triple homicidio que ocurrió anoche relacionado con la violencia doméstica. Una mujer y dos niños de 5 y 9 años murieron y luego el actor intentó apuñalarse a sí mismo. El hombre está detenido en este momento. Tenemos capellanes y trabajadores sociales en el vecindario para trabajar con la familia y los vecinos. Estamos trabajando en estrecha colaboración con la HCPO", dijo el alcalde Fulop.

