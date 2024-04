Arrestan 120 personas durante protesta en la Universidad de Nueva York

Lo que debes saber Un muro de madera contrachapada fue erigido alrededor de Gould Plaza de la Universidad de Nueva York el martes temprano, horas después de que 120 manifestantes propalestinos, en solidaridad con sus colegas de Columbia, fueran arrestados por desafiar una orden de la universidad de irse.

NUEVA YORK -- Un muro de madera contrachapada fue erigido alrededor de Gould Plaza de la Universidad de Nueva York el martes temprano, horas después de que 120 manifestantes propalestinos, en solidaridad con sus colegas de Columbia, fueran arrestados por desafiar una orden de la universidad de irse.

Todos menos cuatro de los 120 arrestados en la Universidad de Nueva York fueron dados en libertad tras citaciones por allanamiento de morada. Los demás recibieron boletos de presentación en el escritorio.

La semana pasada, los estudiantes instalaron un campamento en el jardín sur de Columbia en Morningside Heights, una manifestación que coincidió con el viaje de la presidenta de la universidad al Capitolio para testificar sobre el antisemitismo del campus tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre. El grupo se opone a la acción militar de Israel en Gaza y exige que Columbia, así como la Universidad de Nueva York y un número cada vez mayor de universidades en todo Estados Unidos, se deshagan de empresas que, según afirman, son "beneficios del apartheid israelí".

Más de 100 manifestantes fueron arrestados cuando la universidad llamó a la policía para ayudar a disipar lo que, según la presidenta, se había convertido en una multitud rebelde y perturbadora. Desde entonces, han surgido campamentos similares en otras universidades de Manhattan y de todo el país: las universidades de Yale y Harvard vieron sus clases interrumpidas por las protestas del lunes.

Columbia, todavía sumida en las consecuencias de la semana pasada, trasladó todas las clases a remotas el lunes como medida de precaución. Tiene la intención de tener una opción híbrida disponible durante todo el semestre para ayudar a garantizar que los estudiantes se sientan seguros.

Conscientes de la reacción violenta que enfrentó Columbia por pedir a la Policía de Nueva York que disipara una protesta en Gaza la semana pasada, los funcionarios de la Universidad de Nueva York ordenaron a los estudiantes y manifestantes que abandonaran Gould Plaza a las 4 p.m. el lunes. Emitió una orden diciendo que ningún manifestante adicional podría unirse al grupo que ya se había reunido. Vinieron más manifestantes; muchos se negaron a irse.

Se creía que muchos de los manifestantes no estaban afiliados a la Universidad de Nueva York, como también fue el caso de Columbia la semana pasada. En el primero, en cuanto a las protestas del lunes, el jefe de Seguridad Global del Campus finalmente dijo "basta".

"Con la ruptura de las barricadas esta tarde, se violó ese requisito, y fuimos testigos de un comportamiento desordenado, perturbador y antagónico que ha interferido con la seguridad de nuestra comunidad… En un momento, explicamos a los manifestantes que "Necesitábamos disolvernos en una hora y no habría consecuencias adversas", dijo la Universidad de Nueva York. “Sin embargo, muchos se negaron a irse. También supimos que hubo cánticos intimidantes y se reportaron varios incidentes antisemitas. Dado lo anterior y los problemas de seguridad planteados por la infracción, solicitamos ayuda a la Policía de Nueva York. La Policía instó a los que estaban en la plaza a salir pacíficamente, pero finalmente realizó varios arrestos".

No quedó claro de inmediato cuántos fueron arrestados en la Universidad de Nueva York el lunes, ni qué cargos enfrentaron. En el caso de Columbia, la Policía de Nueva York respondió a quejas universitarias sobre invasión de propiedad privada y alteración del orden público.

Los estudiantes dicen que su misión se extiende más allá de las preocupaciones de cualquier campus en particular.

"Somos jóvenes. Estamos en la universidad. Tenemos la capacidad y estamos siendo educados en todas estas cosas", dijo uno de los manifestantes. "Tomamos clases de ciencias sociales, tomamos clases que se supone que ilícitan la humanidad que hay en nosotros. Este es el momento que tenemos para actuar. Decir que algo anda mal o objetarlo en retrospectiva no es suficiente".

"Va más allá de Columbia, va más allá de la Universidad de Nueva York, es para la gente de Gaza", continuó la persona. "Es para el pueblo de Palestina. Es para su lucha. Es para su liberación".

Frente al campamento de la Universidad de Nueva York, una multitud más pequeña de partidarios de Israel rechazó. En general, la acción de ambas partes ha sido pacífica, aunque algunos dicen que, en ocasiones, la retórica se ha vuelto incendiaria. Tanto los funcionarios de la Universidad de Nueva York como los de Columbia lamentaron públicamente tener que recurrir a la policía para sofocar las protestas.

"Es una represión realmente escandalosa por parte de la universidad permitir que la policía arreste a estudiantes en nuestro propio campus", dijo Byul Yoon, estudiante de derecho de la Universidad de Nueva York.

“El antisemitismo nunca está bien. Eso no es en absoluto lo que defendemos y es por eso que hay tantos camaradas judíos que están aquí con nosotros hoy”, dijo Yoon.

Las protestas han enfrentado a los estudiantes entre sí, y los estudiantes propalestinos exigen que sus escuelas condenen el ataque de Israel a Gaza y desinviertan en empresas que venden armas a Israel. Mientras tanto, algunos estudiantes judíos dicen que muchas de las críticas a Israel se han desviado hacia el antisemitismo y los han hecho sentir inseguros, y señalan que Hamas todavía mantiene rehenes tomados durante la invasión del grupo el 7 de octubre.

Las tensiones seguían siendo altas el lunes en Columbia, donde las puertas del campus estaban cerradas para cualquiera que no tuviera una identificación escolar y donde estallaron protestas tanto dentro como fuera del campus.

La representante estadounidense Kathy Manning, una demócrata de Carolina del Norte que estaba de visita en Columbia con otros tres miembros judíos del Congreso, dijo a los periodistas después de reunirse con estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Derecho Judíos que había "un enorme campamento de gente" que había tomado aproximadamente un tercio del verde.

"Vimos señales que indicaban que Israel debía ser destruido", dijo después de abandonar el campus de Morningside Heights. Columbia anunció el lunes que los cursos en el campus de Morningside ofrecerán opciones virtuales para los estudiantes cuando sea posible, citando la seguridad como su principal prioridad.

Una mujer dentro de las puertas del campus encabezó a unas dos docenas de manifestantes en la calle cantando: "¡Desde el río hasta el mar, Palestina será libre!". – una frase cargada que puede significar cosas muy diferentes para diferentes grupos. Un pequeño grupo de contramanifestantes proisraelíes protestó cerca.

No se han reportado heridos importantes.

Varios estudiantes de Columbia y Barnard College dijeron que fueron suspendidos por participar en las protestas de la semana pasada, incluida la estudiante de Barnard Isra Hirsi, hija de la representante demócrata estadounidense Ilhan Omar.

El alcalde Eric Adams denunció las acusaciones de antisemitismo y las amenazas que surgieron de las protestas y dijo a principios de semana que estaba "horrorizado y disgustado" al enterarse de lo que había estado sucediendo en Columbia.

Los republicanos de la Cámara de Representantes de Nueva York instaron a la presidenta Menouche Shafik a dimitir, diciendo en una carta el lunes que ella no había logrado proporcionar un entorno de aprendizaje seguro en los últimos días porque “la anarquía se ha apoderado del campus”.

Robert Kraft, propietario del equipo de fútbol americano New England Patriots y financiado el Centro Kraft para la Vida Estudiantil Judía frente al campus de Columbia, dijo que suspendería las donaciones a la universidad.

"Ya no confío en que Columbia pueda proteger a sus estudiantes y personal y no me siento cómodo apoyando a la universidad hasta que se tomen medidas correctivas", dijo en un comunicado.

Las protestas han sacudido muchos campus universitarios desde el mortal ataque de Hamas el 7 de octubre contra el sur de Israel, cuando los militantes mataron a unas 1,200 personas, la mayoría de ellas civiles, y tomaron aproximadamente 250 rehenes. En respuesta, Israel ha matado a más de 34,000 palestinos en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud local, que no distingue entre combatientes y no combatientes pero dice que al menos dos tercios de los muertos son niños y mujeres.