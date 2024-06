Árbol en las vías del tren suspende el servicio de la línea B del metro en ambas direcciones

NUEVA YORK -- NYC Transit informó que el tren B está suspendido en ambas direcciones debido a un árbol en las vías en Brooklyn durante la hora pico del jueves en la mañana.

La MTA anunció el cierre alrededor de las 8 a. m., cuando comenzaba la hora pico de viaje.

El árbol estaba en las vías cerca de Beverly Road, pero toda la línea fue suspendida.

En su lugar, tome los trenes A, C, D o Q. Obtenga más información aquí.

