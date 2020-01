Revelan nueva información sobre asesinatos en serie en Long Island

Shannan Gilbert, una trabajadora sexual de Nueva Jersey, desapareció tras encontrarse con un cliente en Oak Beach, Long Island en 2010. Su búsqueda arrojaría los espeluznantes descubrimientos de casi una docena cuerpos a lo largo de un tramo de carretera cerca de Gilgo Beach; cuatro de las víctimas eran trabajadoras sexuales que fueron estranguladas y arrojadas dentro de bolsas de basura a menos de una milla de distancia.

No se hicieron arrestos, pero casi una década después, la policía comparte lo que describen como una "prueba no revelada" en su búsqueda de respuestas, y reafirma el compromiso de compartir información con el público sobre su continua investigación sobre el misterio.

La nueva prueba es la imagen de un cinturón encontrado en el lugar donde se descubrieron los cadáveres. Las autoridades se negaron a revelar el sitio exacto en el que fue hallado, pero dijeron que el cinturón, de cuero negro con las letras HM o WH en relieve, habría sido usado por el asesino. Además, las fuerzas del orden indicaron que el accesorio no pertenece a ninguna de las víctimas.

El cuerpo de Gilbert fue encontrado en un pantano casi un año y medio después de su desaparición.

La joven había llamado al 911 desde Oak Beach y dijo que alguien quería asesinarla. La comunicación se prolongó por 22 minutos. Incluso la víctima en su desesperación alertó a las autoridades otras tres veces.

El abogado de su madre, la ahora fallecida Mari Gilbert, presentó una orden judicial para que el contenido de las llamadas se hiciera público, pero las fuerzas de la ley no cedieron.

Está previsto que Corte de la División de Apelaciones se pronuncie sobre la apelación del Departamento de Policía del Condado de Suffolk la próxima semana, según el abogado de la familia de Gilbert, John Ray.

Ray condenó al departamento de policía por un "trabajo inadecuado y negligente" en la caza del asesino o asesinos de Gilbert y las demás víctimas.

El abogado acusó al condado de Suffolk de encubrir los hechos y desestimó con vehemencia la afirmación de los policías de que Gilbert murió de "causas naturales" mientras estaba perdida en el pantano tras huir de una amenaza desconocida.

La búsqueda de la trabajadora sexual de 24 años llevó a la policía al espeluznante descubrimiento de los demás cuerpos.

El 11 de diciembre de 2010, un oficial encontró el cuerpo de Melissa Barthelemy, una trabajadora sexual que había desaparecido en 2007. Dos días después, los oficiales descubrieron los restos de otras tres jóvenes trabajadoras sexuales desaparecidas: Megan Waterman, Amber Lynn Costello y Maureen Brainard. Barnes, quienes habían anunciado sus servicios en Craigslist. Esos cuatro cuerpos fueron arrojados dentro de un cuarto de milla, a unos 500 pies de distancia. Todas las víctimas tenían alrededor de 20 años.

En abril de 2011, las autoridades encontraron el cuerpo desmembrado de Jessica Taylor, que también fue identificada como trabajadora sexual. También encontraron los cuerpos de un hombre asiático no identificado, dos mujeres no identificadas y una niña pequeña no identificada. Poco después se determinó que la niña era hija de una de las víctimas, esto gracias a las pruebas de ADN.

Las autoridades creen que se trata de un posible asesino en serie, pero hasta ahora no hay sospechosos.

El 13 de diciembre de 2011, los investigadores descubrieron el cuerpo de Gilbert a aproximadamente media milla de donde fue vista por última vez. Fue encontrada en un pantano con arbustos espinosos. La policía dijo que la joven se había ahogado, pero la autopsia de un médico forense no fue concluyente.

Más tarde, una autopsia independiente realizada por el reconocido patólogo forense Michael Baden descubrió que Gilbert había sufrido lesiones "consistentes con estrangulamiento”.

La policía aún sostiene que la muerte de la joven no está relacionada con los otros asesinatos. El comisionado de policía de Suffolk lo volvió a reafirmar el jueves al argumentar que el patrón y las circunstancias no son consistentes con la muerte de las otras mujeres.

La madre de Gilbert, Mari, se negó a dejar que el caso quedara fuera del ojo público y presionó a las fuerzas del orden para que realizaran una investigación de homicidio que al final no se concretó.

Mari Gilbert murió en julio de 2016 apuñalada por su otra hija, Sarra, que padece esquizofrenia.

El jueves, la policía anunció el sitio web GilgoNews.com, enfocado en informar al público sobre la investigación.

La uniformada se negó a responder sobre otras pruebas o posibles sospechosos, debido a que la investigación está en curso.