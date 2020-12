Aprueban legislación que protege a los trabajadores de comida rápida ante un despido injustificado en NYC

Lo que debes saber Los trabajadores de comida rápida de la Ciudad de Nueva York celebran una nueva victoria luego que el Concejo de la ciudad aprobara un paquete de proyectos de ley que los protege de despidos y reducción de horas de trabajo injustificadas.

La aprobación del paquete de proyectos de ley se dio el jueves 17 de diciembre que además también exige a los empleadores de restaurante de comida rápida que tengan que despedir empleados por alguna razón económica que lo hagan por orden de antigüedad del trabajador.

En total son unos 57,000 trabajadores de comida rápida de la Ciudad de Nueva York que se beneficiarían de estos proyectos de ley. De esta forma, se convierten en los primeros de la nación en recibir dicho beneficio.

“Cuando me despidieron, sucedió durante un turno, y el gerente me dijo que me fuera a casa porque no estaba sonriendo. Ni siquiera había clientes en la tienda en ese momento”, dijo Melody Walker, una trabajadora de comida rápida que fue despedida de Chipotle. “Si hubiéramos tenido leyes de causa justa, no habría perdido mi trabajo y mis medios para mantener a mis dos hijos como madre soltera. Con la victoria de hoy, espero que ningún otro trabajador de comida rápida de la Ciudad de Nueva York tenga que pasar por el miedo y la inseguridad económica que experimenté cuando fui despedida injustamente”.

En el comunicado, se resalta que los trabajadores de comida rápida están en la primera línea de la pandemia de COVID-19 pero, hasta ahora, podrían ser despedidos o tener recortes de horas por cualquier motivo o sin motivo alguno. Mientras tanto, las grandes empresas de comida rápida que cotizan en bolsa como McDonald y Chipotle han visto miles de millones en ganancias durante la pandemia, con los precios de las acciones aumentando en al menos un 30 por ciento y los valores de las empresas también en miles de millones, dicen.

“Nuestros 175,000 miembros están muy orgullosos de esta histórica victoria. Debido a su trabajo incansable junto a los trabajadores de comida rápida de la Ciudad de Nueva York, quienes juntos se han manifestado, testificado y organizado, ahora podemos decir que la Ciudad de Nueva York es el primer lugar del país donde los trabajadores de comida rápida ya no serán empleados a voluntad”, dijo el presidente del sindicato de trabajadores de servicios inmobiliarios 32BJ SEIU, Kyle Bragg.

En el informe dicen que mientras los trabajadores de comida rápida de Nueva York luchan por proteger su salud y ganar suficiente dinero para mantener a sus familias, todavía tienen trabajos precarios y, hasta ahora, han tenido pocos recursos si los despiden o les recortan las horas sin motivo. Los trabajadores de comida rápida son predominantemente inmigrantes o mujeres de color que enfrentan discriminación y racismo en sus comunidades y en el trabajo.

