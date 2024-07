Adams, Hochul y líderes locales opinan sobre la decisión de Biden de dejar la contienda presidencial

NUEVA YORK -- Líderes demócratas del área triestatal reaccionaron luego de que el presidente Joe Biden anunció el domingo su renuncia a la contienda presidencial de 2024 y a una posible reelección.

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, elogió a Biden por su servicio y su decisión de retirarse de la campaña.

"Estados Unidos tiene una deuda de gratitud con el presidente Biden por sus décadas de servicio", dijo Adams en una publicación en X. "Ahora vuelve a cumplir con el pueblo estadounidense al pasarle la antorcha en un momento crítico en el que debemos seguir trabajando en poner a los trabajadores en primer lugar y abordar las preocupaciones sobre el costo de vida y la seguridad pública".

Adams dijo que espera trabajar con el Partido Demócrata en el avance hacia las elecciones de noviembre, pero no respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris, como lo hizo Biden.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, agradeció al presidente en una publicación en X.

"Joe Biden es un héroe estadounidense, un verdadero estadista, y pasará a la historia como uno de los mayores defensores de las familias trabajadoras que nuestra nación haya conocido. Gracias, @JoeBiden", decía la publicación.

Además, resaltó momentos después su apoyo a Kamala Harris como candidata para entrar a la contienda demócrata a la presidencia. "Estoy orgulloso de estar al lado Kamala Harris, ella es la candidata adecuada para unir a nuestro país y estoy segura de que cumplirá con los neoyorquinos. Pongámonos a trabajar", señaló.

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, dijo: "El presidente ha respaldado a la vicepresidenta Kamala Harris y creo que ella será la favorita cuando nuestra convención se reúna el próximo mes".

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, quien dijo que habló con el presidente para agradecerle por su servicio, también dejó un mensaje en X. "Gracias, señor presidente, por más de 50 años de servicio a nuestra agradecida nación. Su mandato será recordado como una de las presidencias más exitosas e impactantes de la historia de Estados Unidos".

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez también apoyó a Kamala Harris para entrar en la contienda presidencial: "Kamala Harris será la próxima presidenta de Estados Unidos. Prometo mi pleno apoyo para asegurar su victoria en noviembre".

El senador Chuck Schumer también expresó su agradecimiento al presidente: "Con el liderazgo del presidente Biden: Hemos enfrentado la recesión de la COVID, llevando a la economía estadounidense a la prosperidad por delante de todos nuestros competidores internacionales".