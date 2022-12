Acusan a pareja de robar $1 millón en efectivo y pertenencias de dos viviendas en Nueva York

NUEVA YORK -- Un hombre de Manhattan y una mujer de Connecticut, que una vez salieron supuestamente, se unieron para robar dos casas pertenecientes a una víctima aparentemente rica que tuvo una relación sentimental con otra expareja de la mujer, señalaron los fiscales de Long Island.

El robo superó el millón de dólares.

El fiscal de distrito del condado de Suffolk, Raymond Tierney, trató de aclarar la compleja narrativa en una conferencia de prensa el martes, y explicó que Raymond Bouderau y Jacqueline Jewett supuestamente robaron a la víctima, cuyo nombre no ha sido revelado, debido a su relación con el exesposo de Jewett, y usaron los datos de iCloud de Apple de la expareja para obtener la información de la víctima.

Con ese acceso, Jewett supuestamente se enteró de posesiones valiosas en las dos casas de la víctima en Sag Harbor y en Manhattan. Además, también habría encontrado que la víctima estaría de vacaciones durante el período de septiembre durante el cual se cometieron los dos robos residenciales, dijo Tierney. Están acusados de conspirar para llevar a cabo ambos hurtos.

Los investigadores abrieron el caso por primera vez el 27 de septiembre, cuando respondieron a la casa de la víctima en Sag Harbor. La residencia había sido robada dos días antes mientras la víctima estaba fuera de la ciudad. Según los documentos judiciales, los uniformados encontraron a alguien que irrumpió por la ventana del sótano y aparentemente cortó la electricidad de la casa. Los interruptores automáticos se apagaron.

La casa había sido saqueada y varias cajas fuertes habían sido comprometidas, encontraron los investigadores. La propietaria no había estado en su residencia de Sag Harbor desde el 22 de septiembre, tres días antes del robo, e informó que se habían robado más de $ 1 millón en efectivo, joyas, vino, armas de fuego y otros objetos de valor, dicen los fiscales.

Los policías se enteraron de que la mujer tenía una segunda casa en Manhattan, y resulta que la residencia también fue robada mientras la víctima estaba de vacaciones. Ese también ocurrió el 25 de septiembre, según documentos judiciales.

Las imágenes de vigilancia de las dos casas de la víctima, así como el lector de matrículas y los datos de iCloud de Apple, mostraron que una camioneta registrada a nombre de Bouderau había estado tanto en Sag Harbor como en Manhattan durante los robos. Una orden de allanamiento de los datos de iCloud de Apple mostró que Jewett y Bouderau presuntamente coordinaron y desarrollaron un plan elaborado para robar en las casas de la víctima mientras ella estaba de vacaciones, dijeron las autoridades.

Descubrieron que las imágenes de Bouderau coincidían con la persona vista en el video de vigilancia de ambos lugares de robo. Imágenes adicionales supuestamente muestran a Bouderau y otra persona cargando artículos del robo de Sag Harbor a la casa de Bouderau en Manhattan en las horas posteriores a la comisión de ambos robos, dijeron los fiscales.

Una orden de registro ejecutada en la casa de Bouderau en Manhattan a fines de noviembre arrojó muchas de las ganancias del robo de Sag Harbor, incluido un rifle AR-15 y una gran cantidad de vino robado. También se recuperaron en su casa alrededor de 750 gramos de una sustancia que dio positivo en la prueba de campo para la ketamina. Fue arrestado por delitos graves de hurto mayor y allanamiento de morada y también está acusado de conspiración en cuarto grado por su presunto papel en el complot.

Jewett, quien se implicó en el caso el día que fue interrogada, según Tierney, está acusada de hurto en primer grado y robo en segundo grado, ambos delitos graves.

Ambos fueron procesados en relación con el caso el viernes. Bouderau recibió una orden de detención sin derecho a fianza. Su representación figura como The Legal Aid Society of Suffolk County, que no hizo comentarios inmediatos.

La fianza para Jewett, una madre divorciada de seis hijos, se fijó en $200,000 en efectivo o $400,000 en fianza. El abogado de Jewett le dijo a nuestra cadena hermana News 4 New York que ella se declaró inocente. El abogado de Jewett también dijo que su cliente de 57 años no había tenido una relación previa con el sistema de justicia penal.

Tierney condenó el presunto comportamiento.

"La vida no es como las películas", dijo en un comunicado anunciando los arrestos. "Estos acusados pensaron que sería una buena idea llevar a cabo un 'atraco' en el que reunieran en secreto inteligencia criminal sobre su objetivo adinerado, orquestaron intrusiones ilegales en dos lugares y se llevaron más de un millón de dólares en ganancias".

El alcalde Stephen Udice, comandante de la Tropa L de la Policía del Estado de Nueva York, calificó como un "buen día" cuando una investigación colaborativa concluye con tales arrestos por "crímenes atroces".

La investigación está en curso.