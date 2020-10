A una semana de las elecciones, así va el proceso en nuestra área

NUEVA YORK - Los neoyorquinos hicieron largas filas para votar temprano durante los últimos días, muchos esperando bajo paraguas, después de un fin de semana que vio una aglomeración de más de 400,000 votantes en todo el estado.

Los funcionarios electorales estatales dijeron que 422,169 personas votaron el sábado y el domingo, los primeros dos días de votación anticipada en Nueva York. El recuento no oficial muestra unos 194,000 votantes este fin de semana en la ciudad de Nueva York, donde algunas personas esperaron una hora o más en filas que se extendieron por varias cuadras.

“Necesitamos que esta sea una mejor experiencia. Las largas filas le dicen a la gente que se vaya a casa. Esa es solo la realidad ", dijo el alcalde Bill de Blasio el lunes en su sesión informativa diaria. "Ahora mismo, tenemos un problema".

De Blasio acusó a la Junta Electoral de la ciudad de "claramente no estar preparada" para la gran participación. Instó a la junta a ampliar las horas de votación anticipada de los fines de semana, poner más máquinas de votación en línea antes del día de las elecciones y hacer que haya más personal disponible para ayudar a los votantes. El alcalde dijo que va a votar el martes en Park Slope Armory YMCA en Brooklyn.

El gobernador hizo revisiones similares del proceso de votación anticipada y dijo sin rodeos: "Creo que la Junta Electoral de la ciudad de Nueva York hizo un trabajo terrible". La representante federal Alexandria Ocasio-Cortez le dio un nombre diferente: supresión de votantes.

"El hecho de que esté sucediendo en un estado azul no significa que no sea la supresión de votantes", dijo.

Si bien el alcalde no estaba listo para etiquetarlo de la misma manera, tuvo una buena cantidad de críticas.

"Yo lo diría un poco pero diferente. Yo diría que cuando las autoridades electorales no se lo ponen fácil, desalientan a la gente a votar", dijo De Blasio. Anticipó que la Junta Electoral (BOE, por sus siglas en inglés) podría decir que no tiene el dinero para extender las horas tan tarde en el proceso, y contrarrestó ese argumento hipotético diciendo que la ciudad pagará para que permanezca abierto más tarde.

Se envió un correo electrónico en busca de comentarios a un portavoz de la Junta. En cuanto a los posibles cambios que se podrían hacer a la BOE, el gobernador Cuomo dijo que "estaría abierto a lo que la ciudad proponga y rediseñe desde cero".

Los primeros votantes siguieron participando de manera constante en un lunes empapado por la lluvia, aunque los tiempos de espera locales variaron. Miles ya estaban en fila mientras aumentaba la carrera en un esfuerzo por vencer a las multitudes del mediodía, y en una ubicación de SoHo había aproximadamente 1,000 personas esperando para emitir su voto.

Las líneas duraban unos 10 minutos en el Barclays Center de Brooklyn. En un lugar de votación en el centro de Manhattan, algunos votantes esperaron más de dos horas. Un hotel local repartió té y café a los que estaban en la fila y una niña repartió caramelos.

En Staten Island, la candidata republicana al Congreso Nicole Malliotakis se enfrentó a una línea corta para votar en una escuela primaria. Ella está desafiando al representante demócrata Max Rose.

El presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, cuestionó las diversas horas en que la BOE mantenía los lugares abiertos para los votantes. Los martes y miércoles serán del mediodía a las 8 p.m .; el jueves será de 10 a.m. a 6 p.m .; el viernes será de 7 a.m. a 3 p.m .; y el fin de semana será de 10 a.m. a 4 p.m.

"Creemos que la inconsistencia daña el proceso. A las mismas horas que lo hacemos en un día de elección normal. La gente sabe desde el momento en que abre hasta el momento en que cierra", dijo Adams.

En los suburbios de Ossining, al norte de la ciudad de Nueva York, una anciana colapsó mientras esperaba bajo una lluvia ligera en una fila de casi dos horas para votar. La llevaron en camilla a una ambulancia y volvió a emerger en una silla de ruedas media hora después, empujada para votar mientras la gente en la fila celebraba su retorno.

La participación en todo el condado de Westchester es ciertamente mucho más alta que el año pasado, cuando se implementó la votación anticipada. La mayoría de los 17 lugares de votación anticipada en el condado todavía tenían filas de más de una hora, lo que no representa una gran mejora con respecto al fin de semana.

Algunos lugares están tratando de encontrar algunas soluciones diferentes para que los votantes en riesgo no estén esperando en fila con otros durante tanto tiempo. La ciudad de Greenburgh creó una línea separada para los votantes mayores de 65 años, para que ingresen más rápido. La ciudad también trajo camiones de comida para los que esperaban en la fila y tiene más planes para este fin de semana.

"Vamos a organizar algo de entretenimiento este fin de semana, así que mientras la gente espera en la fila podemos encontrar algunos músicos voluntarios que pueden hacerlo divertido", dijo el supervisor de la ciudad de Greenburgh, Paul Feiner.

Fue una historia similar en Long Island y al norte del estado de Buffalo, donde el ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, esperaba en fila con una docena de votantes afuera de una iglesia. Más de 28,000 personas votaron este fin de semana en Buffalo y los alrededores del condado de Erie.

“Más personas votaron anticipadamente en los primeros dos días de votación anticipada en el condado de Erie que en los nueve días del año pasado”, dijo Poloncarz mientras esperaba para votar.

La votación anticipada continúa hasta el 1 de noviembre.