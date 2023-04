A NYC se le deben más de mil millones de dólares sin pagar en multas por estacionamiento y exceso de velocidad

NUEVA YORK -- Un nuevo informe sugiere que a la Ciudad de Nueva York se le deben más de mil millones de dólares en multas por estacionamiento y exceso de velocidad sin pagar.

La Oficina de Presupuesto Independiente, un grupo de vigilancia financiado con fondos públicos, encontró que los conductores acumularon la cuenta impaga de 2017 a 2022.

El informe también encontró $ 150 millones en impuestos a la propiedad sin pagar y $ 940 millones en multas de seguridad de edificios sin pagar. Si se combinan todos los totales, el total total ascendería a 2.100 millones de dólares.

La ciudad no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de nuestra cadena hermana NBC New York. Un portavoz de la ciudad le dijo a AM New York que la recolección de boletos está aumentando una vez más después de caer durante la pandemia porque se suspendieron las sanciones.

La ciudad está alentando a aquellos con boletos sin pagar a que paguen.