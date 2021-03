A diferencia de Trump, Biden no firmará cheques de ayuda para acelerar su llegada

El presidente Joe Biden no firmará el tercer cheque de estímulo de $1,400 con el propósito de garantizar que llegue cuanto antes a los bolsillos de las familias que lo esperan con ansias, esto a diferencia de los dos anteriores, enmarcados con la rúbrica del expresidente Donald Trump.

La portavoz de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró a los periodistas en una conferencia esta semana que la prioridad de Biden es hacer llegar la ayuda financiera lo más pronto posible, por lo que descartó la inclusión de su firma.

“Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para agilizar los pagos y no para retrasarlos, es por esto que el nombre del presidente no aparecerá en la línea del memo en esta ronda de cheques de estímulo. Los cheques serán firmados por un oficial de carreras del Buró Federal de Servicios Fiscales. Esto no se trata de él (presidente) sino del pueblo de los Estados Unidos que necesita el alivio…”, dijo McEnany.

En medio de las tensas negociaciones del primer cheque de estímulo de $1,200 bajo la Ley CARES, Trump se empeñó en que cada cheque incluyera su firma, lo que desencadenó una avalancha de críticas al demorar el procesamiento de los pagos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Incluso la carta que envió la Casa Blanca a los beneficiarios ostentaba la firma de Trump, además de un mensaje traducido al español.

El paquete de estímulo “Plan de Rescate Estadounidense” de $1.9 billones fue aprobado este miércoles en la Cámara de Representantes.

Además de los cheques de estímulo de $1,400 e igual cantidad por dependientes, el paquete de ayuda incluye $300 extra semanal por desempleo, dinero para vacunas y pruebas contra la COVID-19 y fondos para la extensión del Crédito Tributario por Hijos que otorga hasta $3,600 a los contribuyentes que cumplen los criterios, entre otras provisiones.

La decisión del presidente permitirá que el IRS pueda enviar los primeros pagos mediante depósito directo pocos días después que Biden firme el paquete legislativo.

Los primeros cheques podrían distribuirse tan pronto como la semana del 14 de marzo, fecha en la que expiran los beneficios por desempleo aprobados bajo la segunda ley de estímulo.