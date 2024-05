Realizar mejoras en el hogar podría darte créditos de más de $3,000: aquí cómo funciona

NUEVA YORK -- El Servicio de Impuestos Internos, (IRS, por sus siglas en inglés), recordó el jueves a los contribuyentes que realizar ciertas actualizaciones a sus hogares podría benefiarlos con créditos de energía para el hogar.

Los montos de los créditos y los tipos de gastos calificados se ampliaron mediante la Ley de Reducción de la Inflación de 2022. Los contribuyentes que realicen mejoras energéticas en una residencia pueden calificar para recibir créditos fiscales por energía doméstica.

Lo que los contribuyentes deben saber

Los contribuyentes pueden reclamar el Crédito para Mejoras del Hogar con Eficiencia Energética y el Crédito de Energía Limpia Residencial para el año en que se realizan los gastos calificados.

Los propietarios de viviendas que mejoren su residencia principal encontrarán más oportunidades para reclamar un crédito para gastos calificados. Los inquilinos también pueden reclamar créditos, así como los propietarios de segundas viviendas utilizadas como residencias. Los propietarios no pueden reclamar este crédito.

El IRS alienta a los contribuyentes a revisar todos los requisitos y calificaciones en IRS.gov/homeenergy para equipos energéticamente eficientes antes de comprarlos. Hay información adicional disponible en Energy.gov, que compara los montos del crédito para el año fiscal 2022 y los años fiscales 2023-2032.

Crédito para mejoras en el hogar con eficiencia energética

Los contribuyentes que realicen mejoras calificadas de eficiencia energética en su hogar después del 1 de enero de 2023, pueden calificar para un crédito fiscal de hasta $3,200.

Como parte de la Ley de Reducción de la Inflación, a partir del 1 de enero de 2023, el crédito equivale al 30% de ciertos gastos calificados:

Mejoras calificadas de eficiencia energética instaladas durante el año que pueden incluir cosas como: Puertas exteriores, ventanas y claraboyas. Materiales o sistemas de aislamiento y sellado de aire.

Gastos de propiedad de energía residencial como: Calentadores de agua de gas natural, propano o gasóleo. Hornos y calderas de agua caliente de gas natural, propano o gasoil.

Bombas de calor, calentadores de agua, estufas y calderas de biomasa.

Auditorías energéticas domiciliarias de una vivienda principal.

El crédito máximo que se puede reclamar cada año es:

$1,200 para costos energéticos de la propiedad y ciertas mejoras energéticas eficientes en el hogar, con límites en puertas ($250 por puerta y $500 en total), ventanas ($600) y auditorías energéticas del hogar ($150).

$2,000 por año para bombas de calor, estufas de biomasa o calderas de biomasa calificadas.

El crédito no es reembolsable, lo que significa que los contribuyentes no pueden recuperar más del crédito de lo que se debe en impuestos y cualquier crédito excedente no se puede trasladar a años fiscales futuros.

Crédito de energía limpia residencial

Los contribuyentes que invierten en mejoras energéticas para su hogar principal, incluyendo energía solar, eólica, geotérmica, celdas de combustible o almacenamiento de baterías, pueden calificar para un crédito fiscal residencial anual por energía limpia.

El Crédito de Energía Limpia Residencial equivale al 30% de los costos de una propiedad nueva y calificada de energía limpia para un hogar en Estados Unidos instalada en cualquier momento entre 2022 y 2032.

Los gastos calificados incluyen los costos de equipos nuevos de energía limpia, incluidos:

Paneles eléctricos solares.

Calentadores de agua solares.

Turbinas de viento.

Bombas de calor geotérmicas.

Celdas de combustible.

Tecnología de almacenamiento en baterías (a partir de 2023).

Los equipos de energía limpia deben cumplir con los siguientes estándares para calificar para el Crédito de Energía Limpia Residencial:

Los calentadores de agua solares deben estar certificados por Solar Rating Certification Corporation o una entidad comparable respaldada por el estado correspondiente.

Las bombas de calor geotérmicas deben cumplir con los requisitos Energy Star vigentes en el momento de la compra.

La tecnología de almacenamiento de baterías debe tener una capacidad de al menos 3 kilovatios hora.

Este crédito no tiene límite de dólares anual o vitalicio, excepto para propiedad de celdas de combustible.

Los contribuyentes pueden reclamar este crédito cada año que instalen una propiedad que cumpla los requisitos a partir del 1 de enero de 2023 y antes del 1 de enero de 2033.

Este es un crédito no reembolsable, lo que significa que el monto del crédito recibido no puede exceder el monto adeudado en impuestos. Los contribuyentes pueden trasladar el exceso de crédito no utilizado y aplicarlo a cualquier impuesto adeudado en años futuros.

Cuando llegue el momento de presentar una declaración de impuestos, los contribuyentes pueden utilizar el Formulario 5695, Créditos de energía residencial, para reclamar el crédito. Este crédito debe reclamarse para el año fiscal en el que se instala la propiedad, no solo cuando se compra.