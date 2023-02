Regresa la Semana Off-Broadway a NYC con obras en español

NUEVA YORK -- Para los amantes del teatro llegan buenas noticias.

Esto debido a que el lunes comenzó la décima cuarta edición de Semana Off-Broadway o NYC Off-Broadway Week que ofrece entradas de dos por uno para disfrutar de 26 espactáculos, entre ellos tres obras en español.

"Durante 14 años, NYC-Off Broadway Week ha invitado a neoyorquinos, hispanos y visitantes a experimentar el mundo del teatro en un ambiente más íntimo con inigualables historias, favoritas de todos, y a menudo, obras innovadoras", dijo Fred Dixon, Presidente y CEO de NYC & Company. "Estamos encantados de continuar nuestra asociación con The Off-Broadway League con una lista de 26 increíbles producciones para el disfrute de todos".

La lista de espectáculos participantes en la Semana Off-Broadway que va hasta el 5 de marzo, incluye tres obras de Repertorio Español: La Golondrina, Eva Luna y La Breve y Maravillosa Vida de Oscar Wao:

1+1* Anthony Rapp’s Without You* Asi Wind’s Inner Circle Becomes a Woman by Betty Smith* The Best We Could* black odyssey* Blue Man Group The Coast Starlight* Dog Man: The Musical* Drunk Shakespeare Endgame* Eva Luna Friends! The Musical Parody Gazillion Bubble Show La Breve y Maravillosa Vida de Oscar Wao La Golondrina Leo Reich: Literally Who Cares?! The Little Mermaid the Musical* The Office! A Musical Parody Perfect Crime The Play That Goes Wrong Solo, A Show About Friendship* Stranger Sings! The Parody Musical Sugar Daddy* The Wanderers* Titanique*

*Nuevos participantes en la NYC Off-Broadway Week.

El programa de este año está repleto de actuaciones estelares: la actriz Katie Holmes hará su reaparición a los escenarios con The Wanderers; Anthony Rapp, de RENT, protagoniza un espectáculo en solitario con el apoyo de una banda de rock de cinco músicos, compartiendo su verdadera historia en Anthony Rapp's Without You; David Blaine es el productor del espectáculo Off-Broadway, de aforo limitado, Asi Wind's Inner Circle; Constance Shulman, de Orange Is The New Black, protagoniza The Best We Could y Michelle Wilson, nominada al Tony, es la estrella principal en The Coast Starlight.

¿Cómo puedo conseguir las entradas?

Los visitantes pueden ir a nycgo.com/off-broadway-week donde encontrarán herramientas útiles, como un filtro para clasificar las producciones por: Tipo de espectáculo (musical, obra de teatro, performance); Género (comedia, drama, apto para niños, magia); Público (apto para familias, solo para adultos); y el barrio.

Desde su lanzamiento en el 2009, más de 600 producciones Off-Broadway han participado en el NYC Off-Broadway Week. El programa también ha generado más de 4 millones de dólares en ingresos a través de las ventas; se han vendido más de 100,000 entradas.

La industria turística de la Ciudad de Nueva York continúa repuntando con 56.4 millones de viajeros que visitaron los cinco condados en el 2022, un aumento del 71.4% con respecto al 2021 (47.4 millones nacionales y 8.9 millones internacionales). Esto supone el retorno del 85% del récord de visitas de la ciudad en el 2019. La ciudad continúa con el firme propósito de atraer a 61.7 millones de visitantes en el 2023.