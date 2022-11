Plaza de Manhattan West ofrece un día de patinaje sobre hielo gratuito durante su apertura

NUEVA YORK -- Una de las actividades favoritas de los neoyorquinos durante la temporada de invierno son las pistas de patinaje sobre hielo.

Para que los amantes de esta actividad puedan disfrutarla de manera gratuita, la plaza de Manhattan West, el destino dinámico de la Ciudad de Nueva York para la comida, la cultura, el comercio minorista, la hospitalidad y el lugar de trabajo moderno de Brookfield Properties, anunció que ofrecerá la entrada sin costo al The Rink at Manhattan West el martes 29 de noviembre, día en que abre al público por segundo año. La plaza está ubicada en 385 9th Ave, New York, NY 10001.

Durante este día, nombrado como Día de la Comunidad, la pista estará abierto de 2:00 p. m. a 7:00 p. m. y los visitantes podrán disfrutar de una tarde de patinaje gratuito en The Rink at Manhattan West, chocolate caliente y golosinas, ofertas exclusivas de los minoristas de Manhattan West y actuaciones especiales de patinaje y música. No es necesario hacer reservaciones. El patinaje sobre hielo es por orden de llegada.

También el 29 de noviembre, de 4:00 p. m. a 7:00 p. m., Pendry Manhattan West lanzará su Winter Market en el lugar en asociación con la principal plataforma de compras de Rachel Zoe, CURATEUR, creando una experiencia de compras de lujo con productos que van desde el hogar, cuidado de la piel, joyas y más.

Los invitados del Día de la Comunidad disfrutarán de una exhibición de patinaje sobre hielo de 5:00 p. m. a 5:20 p. m. con actuaciones de:

Hailey Kops, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Beijing y es 3 veces competidora del Campeonato Mundial Junior, donde ocupó el séptimo lugar en el mundo.

Karina Manta y Joe Johnson, parte del equipo de EE. UU. y juntos se han presentado profesionalmente con Cirque du Soleil y Dancing on Ice.

Lucy Hancock e Ilias Fourati, campeones internacionales del Nacional Húngaro.

Para más información del evento gratuito el 29 de noviembre ir aquí.

The Rink at Manhattan West estará abierto al público en Manhattan West Plaza durante la temporada de invierno de lunes a viernes de 2:00 p. m. a 9:15 p. m. y fines de semana/festivos de 10:00 a. m. a 10:15 p. m. La pista de patinaje estará abierta hasta marzo de 2023, y costará unos $20 la entrada. Para más información ir aquí.

Para otras actividades de la temporada de Navidad visitar este sitio web.