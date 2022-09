Nueva York ofrece transporte gratuito para ver el follaje de otoño en Adirondacks

Que debes saber Nueva York prestará un nuevo servicio de transporte gratuito a las personas que quieran viajar para ver el follaje de otoño en Adirondacks a partir del primer fin de semana de octubre en North Hudson.

Los servicios de transporte funcionarán los dos primeros fines de semana de octubre desde Frontier Town Gateway hasta Giant Mountain, Roaring Brook Falls y los comienzos de los senderos Rooster Comb, así como el área de estacionamiento de Marcy Field.

Obtenga más información sobre el programa de transporte y encuentre un mapa de ruta y un horario de transporte en el sitio web de DEC aquí.

NUEVA YORK -- La belleza del otoño se da principalmente por el cambio de color de las hojas de los árboles.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

No cabe duda que Nueva York es un estado con lugares maravillosos para disfrutar de esos colores y la zona de Adirondacks es una de las más hermosas.

La buena noticia es que el Estado prestará un nuevo servicio de transporte gratuito a las personas que quieran viajar para ver el follaje de otoño en Adirondacks a partir del primer fin de semana de octubre en North Hudson.

Los servicios de transporte funcionarán los dos primeros fines de semana de octubre desde Frontier Town Gateway hasta Giant Mountain, Roaring Brook Falls y los comienzos de los senderos Rooster Comb, así como el área de estacionamiento de Marcy Field.

"El follaje de otoño más hermoso del mundo está aquí mismo en nuestro estado, y los neoyorquinos merecen disfrutar del paisaje de una manera segura y conveniente", dijo la gobernadora Hochul. "Para garantizar la seguridad de los residentes y visitantes en Adirondacks, Nueva York y nuestros numerosos socios locales están lanzando un nuevo servicio de transporte en octubre que ayudará a prevenir la congestión a lo largo de los corredores concurridos en High Peaks y continuará brindando una experiencia al aire libre de calidad esta temporada de follaje".

El servicio de transporte de follaje de otoño se detiene en los mismos lugares de entrega que el servicio de transporte para excursionistas de la Ruta 73 desde Marcy Field, pero la ruta brinda un mayor acceso a los visitantes para aliviar aún más el estacionamiento inseguro e ilegal en el corredor de la Ruta 73. El autobús de enlace de octubre operará en circuito los sábados y domingos 1 y 2 de octubre, y los sábados, domingos y lunes 8, 9 y 10 de octubre de 7 a. m. a 7 p. m. No se permiten perros. Cada lanzadera tiene capacidad para 20 pasajeros y los asientos están disponibles por orden de llegada.

El programa de transporte de follaje de otoño es una expansión del programa Route 73 Hiker Shuttle que se puso a prueba por primera vez en 2021, que brinda una opción sin costo para los excursionistas que no pueden encontrar estacionamiento en el comienzo del sendero deseado o que desean simplificar su experiencia al estacionar y viajar a su destino.

El servicio de traslado para excursionistas de la ruta 73 opera los sábados, domingos y lunes festivos hasta el fin de semana del Día de la Raza de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. No se necesitan reservas.

Los administradores están estacionados en Marcy Field para ayudar a los excursionistas a navegar por el sistema de transporte y educar sobre recreación responsable, incluida la preparación, la seguridad al caminar y los principios Leave No Trace. Obtenga más información sobre el programa de transporte y encuentre un mapa de ruta y un horario de transporte en el sitio web de DEC aquí.

El sistema Route 73 Hiker Shuttle complementa un servicio de larga data proporcionado por la ciudad de Keene que brinda transporte hacia y desde Garden Trailhead, propiedad de la ciudad, desde el área de estacionamiento de Marcy Field. El servicio de transporte de la ciudad funciona junto con el sistema de transporte de la Ruta 73 de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. los sábados y domingos cuando el estacionamiento del Jardín esté lleno. Se permiten perros bien educados con correa en el servicio de transporte de la ciudad.

El servicio de transporte ofrece a los excursionistas la oportunidad de experimentar el follaje de otoño desde su mejor punto de vista, en el sendero, sin la molestia de conducir y estacionar en los comienzos de senderos concurridos. Es una de las muchas iniciativas que se están implementando en Adirondacks y Catskills este año para ayudar a proteger la seguridad pública y promover la recreación sostenible.

El sistema de transporte fue una de las recomendaciones del informe final del Grupo Asesor de High Peaks (HPAG) sobre la promoción de la recreación sostenible en el Parque Adirondack.

Para garantizar una recreación segura y sostenible, los neoyorquinos pueden visitar Love Our New York Lands para aprender cómo ser respetuosos con las tierras de Nueva York, visitar senderos menos transitados, practicar Leave No TraceTM y retribuir a través del trabajo voluntario y la administración.

___________________________________________________

PARA MÁS ACTIVIDADES DE OTOÑO Y OTRO TIPOS DE EVENTOS EN NUESTRA ÁREA VISITA NUESTRA SECCIÓN CHÉVERE Y GRATIS AQUÍ.