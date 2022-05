Nueva York celebrará actividades al aire libre gratuitas en 21 lugares del estado

Nueva York tendrá 21 lugares en los que se celebrarán los eventos de gratuitos y de bajo costo titulados "Salir al aire libre y reunirse" para conectar a las personas con la naturaleza y brindar un mayor acceso al aire libre, dijo el martes la gobernadora Kathy Hochul.

Los eventos se llevarán a cabo el 11 de junio y son organizados por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York y la Oficina Estatal de Parques, Recreación e Historia Preservation, en asociación con la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo y la División de Servicios para Veteranos.

Salir al aire libre y celebrar la naturaleza reunirá a personas de todas las capacidades, edades, identidades y orígenes para realizar actividades divertidas y saludables como parte del lanzamiento de una nueva iniciativa de la gobernadora para ampliar la diversidad de usuarios y garantizar la inclusión del acceso a las tierras públicas estatales.

"Nueva York es el hogar de algunos de los espacios al aire libre más espectaculares y accesibles del país, y Salir al aire libre y reunirse es una gran oportunidad no solo para exhibir estos espacios, sino también para fomentar su uso por parte de personas de todas las capacidades", dijo la gobernadora Hochul. "Al alentar a personas de todos los orígenes y habilidades a participar juntas en estas actividades al aire libre divertidas y accesibles, el estado de Nueva York está creando un modelo de inclusión a seguir para el resto de la nación".

En 21 eventos en todo el estado, se alentará a los participantes a descubrir nuevas habilidades y disfrutar de una variedad de actividades recreativas al aire libre de nivel introductorio, como pesca, caminatas, observación de aves, tiro con arco, campamentos, remo y más. Cada evento destacará formas de disfrutar del aire libre de manera segura y sostenible. Todos los lugares ofrecerán una selección de actividades accesibles; y se proporcionará el uso de equipos de adaptación y demostraciones en muchos sitios, incluidas ayudas para la movilidad en senderos y playas, soportes de asistencia para tiro con arco, soportes para brazos para pescar y más.

El Día de Salir al Aire Libre y Reunirse de Nueva York coincide con el Día Nacional de Salir al Aire Libre, un evento anual para fomentar la diversión saludable y activa al aire libre.

La necesidad de acceso a la naturaleza y la recreación al aire libre nunca ha sido mayor.

La obesidad infantil se ha duplicado en los últimos 20 años, y el niño estadounidense promedio pasa tan solo 30 minutos en juegos al aire libre no estructurados cada día y más de siete horas cada día frente a una pantalla electrónica. Durante la pandemia de COVID-19, los neoyorquinos recurrieron al aire libre y a los terrenos públicos para tomar un descanso en la naturaleza, lo cual es bueno para la salud física y mental. Los eventos Get Outdoors & Get Together Day ayudan a los neoyorquinos de todos los niveles a probar actividades saludables al aire libre.

Ubicaciones y actividades de eventos:

Ubicaciones de eventos de DEC:

Región 1/Long Island: Parque Estatal Hempstead Lake (Condado de Nassau)

Región 2/Nueva York: Área exclusiva de Mount Loretto (condado de Richmond)

Región 3/Hudson Valley: Centro de Educación Ambiental Stony Kill Farm (Condado de Dutchess)

Región 3/Catskills: Campamento Kenneth L. Wilson (Condado de Ulster)

Región 3/Catskills: Centro de visitantes de Catskills (Condado de Ulster)

Región 3/Hudson Valley: Long Dock Park (Condado de Dutchess, en asociación con Scenic Hudson)

Región 4/Catskills: North-South Lake Campground (Condado de Greene)

Región 4/Región Capital: Centro de Educación Ambiental Five Rivers (Condado de Albany)

Región 5/Adirondacks: Scaroon Manor Campground (Condado de Warren)

Región 6/Adirondacks occidental: Área de demostración forestal de Lowville (Condado de Lewis)

Región 7/Centro de Nueva York: Centro de Educación Ambiental Rogers (Condado de Chenango)

Región 8/Centro de Nueva York: en conjunto con ADK Outdoor Expo (Condado de Monroe)

Región 9/Oeste de NY: Centro de Educación Ambiental Reinstein Woods (Condado de Erie)

Todas las ubicaciones ofrecen características y actividades accesibles para sillas de ruedas, incluidos baños y oportunidades recreativas selectas. Comuníquese directamente con el coordinador del evento con las solicitudes de alojamiento y para obtener información sobre el equipo de adaptación y las actividades que se ofrecen en cada sitio.

Las actividades en las instalaciones de DEC incluyen lo siguiente:

Pesca: El programa I Fish NY ofrecerá clínicas gratuitas de pesca de captura y liberación para todos. Infórmese sobre equipos de pesca, técnicas, reglamentos, avisos de consumo y buenos lugares para pescar. Los participantes pueden traer su propio equipo, pero también habrá cañas y carretes disponibles para préstamo.

Campamento 101: Los visitantes pueden intentar lo básico para acampar armando una carpa en el césped y aprendiendo a empacar para un viaje de campamento.

Remando: Los participantes pueden aprender los conceptos básicos de este divertido deporte de rápido crecimiento e intentar salir al agua.

Tiro con arco: los participantes pueden intentar obtener una diana con un arco y una flecha y aprender importantes consejos de seguridad.

Observación de aves: los participantes pueden aprender lo fácil y divertido que es disfrutar de la observación de aves en casi cualquier lugar.

Senderismo: los participantes pueden hacer una caminata corta y aprender los conceptos básicos para encontrar los senderos perfectos por su cuenta.

Seguridad al aire libre: aprenda los conceptos básicos para estar preparado y seguro para que todas las aventuras al aire libre sean buenas.

Recreación accesible al aire libre: experimente y aprenda sobre oportunidades accesibles de recreación al aire libre en tierras estatales, como caminatas, campamentos, observación de aves, pesca y paseos en bote.

En Long Dock Park, los participantes podrán pescar con redes de cerco en el río Hudson, aprender sobre las técnicas de pesca indígenas además de aprender a pescar con caña y carrete. Un intérprete de español estará en el lugar para este evento.

Además del evento en Mt. Loretto, DEC y NOAA también organizarán un evento de pesca con cerco y red de 12 p.m. a las 2 p. m. en Lemon Creek Park en Staten Island como parte del Día Mundial de la Migración de Peces.

Todos los eventos de DEC son gratuitos. Los detalles, incluidos los horarios y los requisitos de registro, se pueden encontrar en el sitio web de DEC. Tenga en cuenta que los horarios de los eventos varían.

Lugares y actividades de eventos en parques estatales

Ubicaciones del parque estatal:

Long Island: Parque Estatal Sunken Meadow

Niágara: Parque Estatal Buffalo Harbor

Genesee: Parque Estatal Hamlin Beach

Allegany: Parque Estatal de Allegany

Saratoga/Región del Capitolio: Parque Estatal Saratoga Spa

Lagos Finger: Parque Estatal Taughannock Falls

Nueva York: Parque Estatal Denny Farrell Riverbank

Taconic: Parque Estatal del Lago Taghkanic

Los detalles del programa y la programación para cada ubicación se pueden encontrar visitando www.parks.ny.gov. No se cobrará tarifa de estacionamiento durante el horario del evento.

