La Semana de Restaurantes inicia llena de sabrosura en Nueva York

NUEVA YORK - La versión número 30 de la "Semana de los restaurantes" de Nueva York, que este verano se prolongará 30 días para celebrar su aniversario, arrancó este lunes para ofrecer a neoyorquinos, turistas y visitantes la oportunidad de comer en unos 630 restaurantes distribuidos por los cinco distritos a un precio menor de lo habitual.

Por una comida de dos platos o una cena de tres se pagará una cantidad fija de 30, 45 o 60 dólares, dependiendo del local elegido, según explicaron los organizadores en el restaurante Cage & Tollner, en una ceremonia a la que acudió el alcalde de Nueva York, Eric Adams.

A la iniciativa se sumaron algunos restaurantes con estrella Michellin y varios de los que arrancaron esta tradición pionera como The Russian Tea Room, Sylvia's, Tavern On the Green, entre los más conocidos.

Además, cien restaurantes ofrecerán la oportunidad de pedir una botella de vino por 30 dólares para degustar el menú.

"La semana comenzó en 1992, durante la convención nacional del Partido Demócrata en Nueva York y se celebra todos los años, dos veces cada año. Juntamos a la comunidad de restaurantes y ofrecemos precios especiales por tramos, así que tanto si eres local o estás visitando la ciudad, puedes tener acceso a los mejores restaurantes", dijo a Efe Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de "NYC & Company", la empresa que organiza el evento.

Para Dixon, este aniversario es especial porque tiene lugar después de que la pandemia obligara a reducir la celebración del evento, que en los peores momentos de la propagación de la covid-19 se limitó a ofrecer comida para recoger o a domicilio.

Eric Adams, por su parte, recordó que antes de la pandemia, la industria de la gastronomía movía 72.000 millones de dólares anualmente, por lo que insistió en que "hacerla revivir es clave para nuestra economía".

En este sentido, el regidor de Nueva York dijo que cada vez más gente está visitando la ciudad y precisó que la semana del 25 de junio marcó un nuevo hito, ya que el número de reservas hoteleras se situó en un 94 % de la tasa de ocupación que se registró en el último verano antes de la pandemia.

Entre los participantes en la inauguración de este mes culinario estaba el chef y empresario David Burke, propietario de la David Burke Tavern, que reiteró que con esta semana no solo se ayuda a los dueños de los negocios, sino también a los cocineros, a los jefes de cocina, a los camareros y a los friegaplatos.

Asimismo, participó Tren'ness Woods-Black, la nieta de Sylvia Woods, fundadora del restaurante Sylvia's, que es en el corazón de Harlem cocina típica del sur de Estados Unidos y para quien la "Semana de los restaurantes" es una oportunidad única de embarcase en un "viaje delicioso".

"Un delicioso viaje donde puedes saborear todos los lugares del planeta sin salir de la ciudad de Nueva York", zanjó.

Como un bocado de lo que queda del mes, el restaurante Cage & Toller ofreció un pequeño aperitivo de ostras crudas y gambas cocidas.

El NYC Restaurant Week, que se realizará de lunes a viernes (los sábados son restringidos y los domingos opcionales), ofrecerá flexibilidad y una amplia gama de posibilidades gratuitas para que los restaurantes puedan participar este año en el que se celebra el aniversario número 30:

La opción de participar en una, varias o durante las cinco semanas del evento – permitiendo así que los restaurantes seleccionen las semanas que sean más convenientes o que mejor funcionen para ellos.

Servicio de Almuerzo: menú de dos platos a precio fijo, determinado por el restaurante, que pueden oscilar en los rangos de 30, 45 o 60 dólares

Servicio de Cena: menú de tres platos a precio fijo, determinado por el restaurante, en los rangos de 30, 45 o 60 dólares.

Más de 100 restaurantes, ofrecerán también botellas de vino a $30 dólares, para así conmemorar el trigésimo aniversario de NYC Restaurant Week.

¿Qué es la Semana del Restaurante en la Ciudad de Nueva York?

La Semana de Restaurantes es la celebración gastronómica muy esperada imitada en toda la ciudad de Nueva York. El programa de precio fijo invita a los comensales a probar la increíble variedad de restaurantes que conforman la cultura culinaria de la ciudad.

Empezó en 1992 como un evento culinario único para dar la bienvenida a la Convención Nacional Demócrata (DNC).

¿Cuándo comienza?

Ahora el evento regresa durante 30 días para celebrar su 30 aniversario, del 18 de julio al 21 de agosto. Si bien nuestro sitio web refleja la información más precisa recomiendan verificar la dirección de información de participación de un restaurante en su sitio web o llamando directamente al restaurante. Los sábados están excluidos del programa y los domingos son opcionales. Asegúrese de verificar las horas de operación en los restaurantes que planea visitar.

¿Cuáles son los precios?

El programa de verano de 2022 presenta un trío de opciones de precios ($30, $45, $60), que los restaurantes pueden ofrecer durante los períodos de comida que elijan (almuerzo, cena o ambos). Esta estructura permite que participe una mayor variedad de restaurantes en los cinco condados, creando más opciones y más reservas disponibles para los comensales.

¿Cómo puedo hacer reservaciones?

¿Dónde puedo encontrar más información?

