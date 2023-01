Estos programas de Nueva York ofrecen entradas 2×1 a museos, atracciones, Broadway y descuentos en restaurantes

NUEVA YORK -- La Ciudad de Nueva York se caracteriza por ser un lugar lleno de magia, de lugares únicos para conocer, arte, teatro y mucha gastronomía.

Por eso, los visitantes y locales ahora tienen la oportunidad de disfrutar de las maravillas de la Gran Manzana de manera más económica gracias a los programas insignias de la ciudad: menús a precio fijo con la Semana del Restaurante de Nueva York; entradas 2x1 para espectáculos en la Semana de Broadway de Nueva York y entradas 2x1 para museos, atracciones y más con NYC Must-See Week.

Los tres programas hacen parte de Excursión de Invierno 2023 -NYC Winter Outing 2023 y se llevan a cabo del 17 de enero al 12 de febrero. Las personas pueden empezar a hacer reservaciones o comprar entradas a partir del 10 de enero.

SEMANA DEL RESTAURANTE DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK

NYC Restaurant Week ofrecerá almuerzos de dos platos y cenas de tres platos a precio fijo, por $30, $45 y $60 dólares en casi 500 restaurantes de los cinco condados.

El evento empezará el 17 de enero e irá hasta el 12 de febrero y las personas pueden empezar a realizar sus reservaciones en los casi 500 restaurantes participantes a partir del 10 de enero.

Para más información ir aquí.

SEMANA DE BROADWAY DE NUEVA YORK: ENTRADAS 2X1

La iniciativa NYC Broadway Week ofrecerá entradas 2 por 1 para 22 espectáculos. Entre las nuevas presentaciones de este año figuran Between Riverside and Crazy; Collaboration; Hamilton; Kimberly Akimbo; Pictures from Home; Some Like It Hot y Take Me Out. Los espectáculos que están de vuelta este 2023 son: Aladdin; Chicago; Funny Girl; Hadestown; Harry Potter and the Cursed Child; Leopoldstadt; MJ The Musical; Moulin Rouge! The Musical; Six the Musical; The Book of Mormon; The Lion King; The Piano Lesson, y Wicked.

Puedes hacer tus reservaciones de entradas en nycgo.com/broadwayweek.

La semana irá del 17 de enero al 12 de febrero.

PROGRAMA DE NYC MUST-SEE WEEK

La iniciativa NYC Must-See Week ofrecerá entradas 2 por 1 en más de 40 museos, atracciones, artes escénicas y visitas guiadas. Entre los participantes de este año se encuentran Carnegie Hall, Citi Field Tours, Jazz at Lincoln Center, Kings County Distillery, Museum of Modern Art (MoMA), New York Botanical Garden, Summit One Vanderbilt, The Metropolitan Opera y muchos más.

Las entradas pueden reservarse en nycgo.com/mustseeweek.