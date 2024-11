Desfile de Thanksgiving de Macy’s en Nueva York: todo lo que debes saber

Lo que debes saber El tradicional Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's regresa en su versión número 98 este jueves 28 de noviembre a las 8:30 a. m. para marcar el comienzo de la temporada navideña, y aunque caerá lluvia, no se espera tanto viento.

Además, lo podrás ver en vivo por Telemundo 47. Mira aquí cómo disfrutar del desfile. La transmisión en vivo presentada por Carlos Adyan y Andrea Meza contará con espectaculares presentaciones musicales, incluyendo a las superestrellas latinas Sebastián Yatra y Natti Natasha, los gigantescos globos de personajes, carrozas y el tan esperado Santa Claus.

Esta versión será la más grande hasta el momento, con más de 5,000 voluntarios, 17 globos con personajes destacados, 22 carrozas, 15 globos históricos y novedosos, más de 700 payasos, 11 bandas de música, 10 grupos de actuación y las mayores estrellas de la música, todos ellos dando la bienvenida a Santa Claus y las fiestas.

Además, lo podrás ver en vivo por Telemundo 47.

Cada año, el desfile reúne a millones de personas para celebrar la alegría y la magia de la temporada con la experiencia navideña más importante del país, que incluye una alineación de primer nivel de globos con personajes icónicos, carrozas fantásticas, los mayores talentos de la música y el único e inigualable Papá Noel.

"El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's es una tradición muy querida que marca el comienzo de la temporada navideña para millones de espectadores en vivo y en todo el país", dijo Will Coss, productor ejecutivo del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's. "Un equipo dedicado de artesanos y expertos en producción de Macy's Studios trabaja todo el año para darle vida a esta experiencia. El Desfile número 98 de Macy's de este año creará asombro con globos con personajes inolvidables, carrozas únicas y el entretenimiento de clase mundial que solo Macy's puede ofrecer".

Aunque comenzó en 1924, el desfile se canceló en 1942, 1943 y 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial. Durante ese tiempo, los materiales que se habrían utilizado en la celebración, incluido el caucho, se destinaron a los esfuerzos de guerra. El desfile número 100 del Día de Acción de Gracias de Macy’s se llevará a cabo en 2026.

A continuación te compartimos todo lo que debes saber sobre el evento.

Cuándo y cuál es la ruta del desfile

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s inaugurará oficialmente la temporada navideña el jueves 28 de noviembre a las 8:30 a. m. para su versión número 98.

El desfile empieza en West 77th Street y Central Park West y termina en frente a Macy’s Herald Square.

Desde qué puntos podré ver el desfile

La visualización pública se establecerá a lo largo de partes designadas de la ruta y será administrada por la Policía de Nueva York.

Empieza en West 77th Street y Central Park West a las 8:30 a. m., hora del este pero aquí No hay visualización pública. Parque Central Oeste: Los madrugadores llegan a partir de las 6 a.m. ET al lado oeste de Central Park West desde las calles West 75th hasta West 61st. A lo largo de este tramo se pueden encontrar excelentes vistas. Tenga en cuenta: no se permiten visitas al público en Central Park West entre las calles West 59th y West 60th. Columbus Circle: El desfile gira aquí hacia Central Park South. No hay visualización pública aquí. Central Park Sur y 6ta Avenida: El Desfile se dirige hacia el sur por la Sexta Avenida. 6ta avenida: ¡Excelentes vistas desde las calles West 59th a West 38th! Visualización restringida: Evite mirar en 6th Avenue entre las calles West 34th y West 38th y en West 34th Street entre las avenidas 6th y 7th. La transmisión de televisión nacional limita la visualización aquí. Macy’s Herald Square: El desfile hace su último giro y se detiene frente a Macy's Herald Square. No hay visualización pública aquí.

Mira aquí el mapa de la ruta.

Cómo puedo ver el desfile si no puedo asistir en persona

Uno de los eventos más esperados del año, el Macy’s Thanksgiving Day Parade®, regresará una vez más a Telemundo exclusivamente en español para celebrar su 98ª edición con su producción más grande hasta la fecha.

Este será el jueves, 28 de noviembre a las 8:30am/7:30c

La transmisión en vivo presentada por Carlos Adyan y Andrea Meza contará con espectaculares presentaciones musicales, incluyendo a las superestrellas latinas Sebastián Yatra y Natti Natasha, los gigantescos globos de personajes, carrozas y el tan esperado Santa Claus.

Más información aquí.

Qué celebridades tendrá el desfile

El desfile de Macy’s de este año contará con las mayores estrellas del mundo del espectáculo, entre ellas Bishop Briggs, Kylie Cantrall, Chlöe, Dan + Shay, Dasha, Jimmy Fallon & The Roots, Coco Jones, Walker Hayes, Ariana Madix, Joey McIntyre, Idina Menzel, Natti Natasha, T-Pain, Rachel Platten, Lea Salonga, The Temptations, The War and Treaty, Alex Warren y Sebastián Yatra. La sensación de la danza Charli D’Amelio y los bailarines de ballet Tiler Peck y Roman Mejia se unirán al elenco con actuaciones cautivadoras. Las estrellas Jonathan Bennett, Liza Colón-Zayas, Tom Kenny, Ginna Claire Mason y miembros de la WNBA Champions, New York Liberty con Ellie the Elephant también harán apariciones especiales.

Cada año, elencos de espectáculos imperdibles de Broadway suben al escenario del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s para entretener a los fanáticos de todo el país. La transmisión nacional oficial de este año incluirá actuaciones de “Death Becomes Her”, “Hell’s Kitchen” y “The Outsiders”, así como de las icónicas Radio City Rockettes ® .

Qué personas tendrán los globos

Desde su debut en 1927, los globos de personajes más grandes que la vida real del desfile de Macy's han deleitado a los fanáticos de todas las edades mientras surcan los cielos y recorren las calles de la Ciudad de Nueva York en la mañana del Día de Acción de Gracias. Un esfuerzo colaborativo entre los artesanos y socios de Macy's Studios, estas creaciones icónicas tardan en promedio más de seis meses en dar vida a estos queridos personajes.

Este año, debutarán seis nuevos globos de personajes destacados, incluidos Minnie Mouse de Disney de The Walt Disney Company; Extraordinary Noorah ™ & The Elf on the Shelf ® de The Lumistella Company; Gabby de DreamWorks Animation; Goku de Dragon Ball/Toei Animation; Marshall de Nickelodeon™ y Spin Master ®; y Spider-Man de Marvel.

Carrozas fantásticas

Este año, seis nuevas carrozas debutarán en el Desfile de Macy's, entre ellas Candy Cosmos de Haribo; Dora's Fantastical Rainforest de Nickelodeon y Paramount; Magic Meets the Seas de Disney Cruise Line; Pasta Knight de Rao's Homemade; Wednesday's Feast de Netflix; y Wondrous World of Wildlife del Zoológico del Bronx. Las nuevas unidades especiales para el Desfile de Macy's de 2024 incluyen Strikes Again de Go Bowling! ™; The Garriage de Nickelodeon, un carruaje extravagante inspirado en el caracol mascota de Bob Esponja; y The Grannies Car de Bluey de BBC Studios. Remolcadas por Ram Trucks, el camión oficial del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, las carrozas debutantes se unirán a una alineación de las favoritas de los fanáticos, incluido el trineo de Santa. Merry Moment de Universal de Universal Orlando Resort, completo con caminantes sobre zancos, tambores y bailarines, también deleitará a las multitudes.

Macy's Winter Wonderland en Central Park presentará una actuación especial de Sebastián Yatra con un coro navideño compuesto por colegas de Macy's y Bigs and Littles de Big Brothers Big Sisters (BBBS). La actuación celebra una asociación entre Macy's y BBBS, para empoderar a los jóvenes a través de oportunidades de tutoría y experiencias a través de la plataforma de propósito social de la marca, Mission Every One.

Qué artículos están prohíbidos en el desfile

Los espectadores deben evitar traer bolsos grandes, paraguas, mochilas y cochecitos. El público que ingresa a las calles de observación puede estar sujeto a un registro de seguridad.

El desfile también contará con una actuación de Jon Batiste. Por las calles de la Ciudad de Nueva York y a bordo de los exclusivos escenarios flotantes de Macy's habrá emocionantes actuaciones de artistas como Bell Biv DeVoe; Brandy; Chicago; En Vogue; ENHYPEN; David Foster y Katharine McPhee; Drew Holcomb y Los Vecinos; Jessie James Decker; Ashley Park con el elenco y los Muppets de Sesame Street®; Pentatónix; Pablo Russell; Amanda Shaw y Alex Smith; y Manuel Turizo. La medallista de plata olímpica estadounidense Jordan Chiles (Gimnasia), el atleta paralímpico estadounidense Ezra Frech (atletismo), la medallista de oro paralímpica estadounidense Jessica Long (natación) y Miss América 2023 Grace Stanke también se unirán a las festividades. Estrellas adicionales por anunciar.

Dónde puedo encontrar más información.

Aquí puedes encontrar más información.