¿Cuáles son los mejores lugares para disfrutar de un pícnic en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut?

Uno de los planes más divertidos durante el buen tiempo es realizar un pícnic al aire libre con nuestros seres queridos, ya sea familiares o amigos, para disfrutar de un buen rato. La temporada de primavera y verano son perfectas para ese tipo de actividades debido al buen tiempo.

El pícnic es perfecto para celebrar cumpleaños, fechas especiales, aniversarios o simplemente para reunirse con nuestras personas favoritas y comer delicioso mientras se disfruta de un lindo paisaje. Además, también es un una actividad que se puede realizar solo.

Para esto, se necesita una manta, llevar nuestra comida favorita, bebidas y hasta un buen libro.

Aquí te compartimos algunos parques y zonas de nuestra área ideales para realizar un pícnic durante la primavera o el verano.

NUEVA YORK

Central Park

La página web describe al Central Park como el lugar con el telón de fondo del horizonte de la Ciudad de Nueva York y escondido de los sonidos de la misma. Un parque que tiene cierta magia que puede transformar una reunión informal en una experiencia inolvidable. Los paisajes exuberantes y las vistas infinitas lo convierten en un paraíso para los amantes del pícnic y es el lugar perfecto para cenar al aire libre.

Para aprender sobre los permisos, los mejores lugares para un pícnic en el parque y otros detalles visita este sitio web.

Gov­er­nors Island

Uno de los lugares más divertidos para realizar un pícnic es Gov­er­nors Island, una isla pequeña a la que puedes llegar en ferry y escoger tu lugar favorito para disfrutar de las vistas de la ciudad y la hermosa Estatua de la Libertad.

Los visitantes de Governors Island pueden traer su propia comida. Hay muchos espacios verdes con sombra en la isla que son perfectos para colocar una manta sobre el césped, o sillas Adirondack y mesas de picnic para quienes las prefieran. Los visitantes no pueden traer alcohol, pero se puede comprar y consumir en áreas específicas.

Para más información ir aquí.

Brooklyn Bridge Park

En esta zona hermosa de la Ciudad de Nueva York, las personas pueden reunirse alrededor de mesas con amigos y familiares en una de las muchas áreas de pícnic en Brooklyn Bridge Park.

Hay diferentes zonas de mesas y también otros lugares abiertos para aquellos que prefieren traer una manta.

Para información sobre las reglas para realizar un pícnic, los lugares en el parque destinadas a esto y otras preguntas ir a este sitio web.

Bryant Park

El Bryant Park es otro lugar ideal para ir de pícnic en la Ciuda de Nueva York, y durante la temporada de primavera y verano los visitantes pueden hasta disfrutar de eventos en vivo mientras realizan el pícnic.

Para ver detalles de los eventos y del parque ir a este sitio web.

NUEVA JERSEY

Liberty State Park

El parque estatal Liberty State Park, con el horizonte de Manhattan, la Estatua de la Libertad y la Isla Ellis como telón de fondo espectacular, es uno de los parques más espectaculares del estado.

Un oasis verde en el corazón del norte metropolitano de Nueva Jersey, Liberty State Park sirve como puerta de entrada a los ricos recursos naturales, culturales e históricos de la región. Y además es el lugar perfecto para realizar pícnics.

Los grupos de 20 personas o menos no necesitan reserva para hacer un picnic. Los grupos pequeños pueden usar hasta dos de las mesas pintadas de marrón por orden de llegada en las áreas de pícnic, junto con una parrilla cercana. Los grupos de 20 personas o menos también pueden hacer un picnic en el césped, usando sus propias mantas, sillas de camping y una tienda de campaña.

Todos los visitantes están sujetos a las reglas generales del parque. Para información de las reglas y otras preguntas ir a este sitio web.

Cape May Point State Park

Uno de los sitios más populares para la observación de aves en América del Norte y una ruta natural para las aves migratorias.

El Parque Estatal Cape May Point tiene 244 acres de praderas de agua dulce, estanques, bosques, dunas y playas. A solo un corto paseo en bicicleta desde el histórico Cape May, el parque es mejor conocido por el famoso faro de Cape May, una batería de armas de la segunda guerra mundial y una torre de control de incendios, la migración de aves de otoño de renombre mundial, las mariposas monarca y los diamantes de Cape May.

Se proporcionan áreas de pícnic con mesas y refugios. Para grupos más grandes, hay un área de pícnic grupal reservable que contiene un refugio y baños. Esta área puede acomodar hasta 60 personas y se puede reservar por una tarifa.

Los grupos de 20 o más personas deberán reservar las instalaciones de pícnic con al menos cinco días de anticipación. Para información ir aquí.

Duke Farms

Este lugar es perfecto para aquellos con grupos pequeños que quieran hacer un pícnic informal. Nada mejor que pasar un día de sol sobre una manta con un buen libro y un bocadillo en este lugar.

Las personas pueden montar cicla, admirar la naturaleza y disfrutar de todas las actividades que ofrece el lugar.

Duke Farms es líder en administración ambiental e inspira a los visitantes a convertirse en administradores informados de la tierra. Es un lugar de educación, disfrute e investigación que mejora la salud ambiental de la región. A través de la belleza de su entorno natural, la diversidad de su vida silvestre y el alcance y la calidad de sus programas educativos, demostraciones e investigación, Duke Farms inspira a las personas a adoptar una actitud de administración, proteger la tierra y comenzar a construir un mundo más sostenible. futuro.

Para más información ir aquí.

Hoboken

La ciudad de Hoboken tiene diferentes lugares al aire libre a lo largo del camino al frente del río Hudson para disfrutar de las vistas a Manhattan y en ocasiones de eventos durante el verano y primavera como películas al aire libre. Hay varios puertos con césped para llevar una manta y disfrutar del pícnic con los amigos y familiares.

Aquí más información sobre los parques de Hoboken.

CONNECTICUT

Connecticut tiene una página (aquí) donde te comparte los diferentes lugares para disfrutar de un pícnic dependiendo del gusto. Aquí te compartimos algunos.

Gillette Castle State Park

Junto a la excelente comida y la excelente compañía, uno de los ingredientes principales del pícnic perfecto es una vista increíble. En este caso, Gillette Castle State Park parece una fortaleza medieval, pero un paso dentro del castillo de piedra revela sofás empotrados, rieles de mesa y tallas de madera que apuntan al genio creativo que fue William Gillette.

Más información aquí.

Action Wildlife Foundation

Un santuario de vida silvestre en las colinas de Connecticut, hogar de más de 350 animales exóticos, un zoológico de mascotas, un museo, un centro de exploración, una tienda de regalos, y la espera área de pícnic.

Más información aquí.

Gouveia Vineyards

A los amantes de tomarse un vino, el vinario Gouveia Vineyards está ubicado en 140 acres con vista a la pintoresca campiña. Aquí tendrá catas de vino, tienda de vinos y puede hacer un pícnica a la hora del almuerzo.

Más información aquí.

