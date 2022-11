Ceremonia de encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center: lo que tienes que saber

NUEVA YORK -- La temporada navideña de la Ciudad de Nueva York empezará oficialmente en nuestra área este miércoles 30 de noviembre cuando el árbol de Navidad del Rockefeller Center, el más famoso del mundo, sea iluminado en una noche llena de magia con artistas, público y presentaciones.

El árbol de Navidad del Rockefeller Center 2022, un abeto de Noruega de la ciudad de Queensbury, en Nueva York, se iluminará en una transmisión en vivo por NBC. El árbol, de 82 pies de alto, 50 pies de ancho y 14 toneladas y que se cree que tiene entre 85 y 90 años, fue donado por la familia Lebowitz de Glen Falls y recorrió unas 200 millas para llegar a su destino el pasado 12 de noviembre.

Aquí todo lo que debes saber sobre una de las noches más esperadas por los residentes de nuestra área.

¿Cuándo es la ceremonia de encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center?

La iluminación anual del árbol en el corazón de la Ciudad de Nueva York en el Rockefeller Center será el miércoles 30 de noviembre a partir de las 8:00 p. m.

El ícono festivo será transmitido en vivo por NBC. (Después de que termine la temporada, el árbol será derribado y convertido en madera que se donará a Habitat for Humanity).

¿Quiénes estarán en el espectáculo?

Gwen Stefani y Blake Shelton interpretarán a dúo su sencillo navideño, "You Make It Feel Like Christmas", habrá actuaciones adicionales de Jimmie Allen, Andrea Bocelli junto con Matteo Bocelli y Virginia Bocelli, David Foster y Katharine McPhee, Brett Eldredge, Mickey Guyton, Alicia Keys, los Muppets de Sesame Street, Dan + Shay, The Shindellas, Louis York y más.

¿Cómo puedo ir a la ceremonia?

Se espera que den más información sobre el acceso público a la iluminación del árbol de este año.

¿Qué tan grande es el árbol y cómo será decorado?

El árbol noruego de 82 pies de alto, 50 pies de ancho y 14 toneladas será decorado con más de 50,000 luces LED y se coronará con una estrella de cristal Swarovski.

La estrella tridimensional de Swarovski, diseñada por el arquitecto Daniel Libeskind en 2018, pesa alrededor de 900 libras y presenta 70 puntas cubiertas con 3 millones de cristales. El diámetro de la estrella es de 9 pies, 4 pulgadas.

¿Qué edad tiene el árbol y de dónde viene?

El árbol de Navidad del Rockefeller Center 2022 tiene aproximadamente entre 85 y 90 años y llegó de Queensbury, Nueva York.

¿Cuál es el horario de visita al árbol de Navidad luego de la ceremonia?

Después del 30 de noviembre, las luces del árbol se encenderán todos los días de 6:00 a. m. a 12:00 a. m.

El día de Navidad, el árbol permanecerá encendido durante 24 horas y en Nochevieja se enciende de 6 a. m. a 9 p. m.

¿Cuál es la historia del encendido del árbol?

Durante más de ocho décadas, el Árbol de Navidad del Rockefeller Center se ha mantenido como un faro navideño para los neoyorquinos y visitantes por igual. Si bien las luces, las decoraciones y las estrellas han cambiado a lo largo de los años, visitar el árbol sigue siendo una experiencia neoyorquina por excelencia.

Diciembre de 1931: Los trabajadores del Rockefeller Center juntaron su dinero para comprar un árbol de Navidad. Los hombres decoraron el abeto balsámico de 20 pies de alto con guirnaldas hechas a mano por sus familias.

Los trabajadores del Rockefeller Center juntaron su dinero para comprar un árbol de Navidad. Los hombres decoraron el abeto balsámico de 20 pies de alto con guirnaldas hechas a mano por sus familias. Diciembre de 1933: El Rockefeller Center decidió hacer del árbol de Navidad una tradición anual y celebró la primera ceremonia de iluminación del árbol.

El Rockefeller Center decidió hacer del árbol de Navidad una tradición anual y celebró la primera ceremonia de iluminación del árbol. Diciembre de 1936: Se erigieron dos árboles en el Rockefeller Center y se llevó a cabo un concurso de patinaje en la pista de patinaje sobre hielo recién inaugurada en la Plaza.

Se erigieron dos árboles en el Rockefeller Center y se llevó a cabo un concurso de patinaje en la pista de patinaje sobre hielo recién inaugurada en la Plaza. Diciembre de 1942: La Segunda Guerra Mundial marcó el comienzo de una era de diseños simples y patrióticos, incluidos globos rojos, blancos y azules sin iluminación y estrellas de madera pintadas. En 1942, no se utilizaron materiales esenciales para el esfuerzo bélico para decorar el Rockefeller Center y, en lugar de un árbol grande, se levantaron tres árboles más modestos. Desde 1942 hasta el final de la guerra, el árbol no se encendió cada año debido a las regulaciones de apagones.

La Segunda Guerra Mundial marcó el comienzo de una era de diseños simples y patrióticos, incluidos globos rojos, blancos y azules sin iluminación y estrellas de madera pintadas. En 1942, no se utilizaron materiales esenciales para el esfuerzo bélico para decorar el Rockefeller Center y, en lugar de un árbol grande, se levantaron tres árboles más modestos. Desde 1942 hasta el final de la guerra, el árbol no se encendió cada año debido a las regulaciones de apagones. Noviembre de 1951: Santa y amigos ven como se levanta el árbol.

Santa y amigos ven como se levanta el árbol. Diciembre de 1955: En la década de 1950, los trabajadores comenzaron a usar andamios para ayudar a decorar los árboles. Antes de que terminara la década, el proceso había crecido hasta requerir 20 hombres y un período de nueve días.

En la década de 1950, los trabajadores comenzaron a usar andamios para ayudar a decorar los árboles. Antes de que terminara la década, el proceso había crecido hasta requerir 20 hombres y un período de nueve días. Diciembre de1969: Las imponentes y triunfantes figuras de ángeles de alambre de la escultora Valerie Clarebout debutaron en Channel Gardens. Creó las 12 esculturas usando 75 puntas de alambre de metal cada una. Clarebout falleció en 1982 a la edad de 74 años, pero su legado sigue vivo en su resplandeciente regalo a la Ciudad de Nueva York.

Las imponentes y triunfantes figuras de ángeles de alambre de la escultora Valerie Clarebout debutaron en Channel Gardens. Creó las 12 esculturas usando 75 puntas de alambre de metal cada una. Clarebout falleció en 1982 a la edad de 74 años, pero su legado sigue vivo en su resplandeciente regalo a la Ciudad de Nueva York. Noviembre de 1997: El árbol viajó por el río Hudson en barcaza desde su hogar en Stony Point, Nueva York.

El árbol viajó por el río Hudson en barcaza desde su hogar en Stony Point, Nueva York. Noviembre de 1998: Un árbol de Richfield, Ohio, fue trasladado a la Ciudad de Nueva York en el avión de transporte más grande del mundo, el Anatov An-124 Ruslan.

Un árbol de Richfield, Ohio, fue trasladado a la Ciudad de Nueva York en el avión de transporte más grande del mundo, el Anatov An-124 Ruslan. Diciembre de 1999: La Navidad de 1999 acogió el árbol más grande en la historia del Rockefeller Center. Proveniente de Killingworth, Connecticut, el árbol tenía una altura de 100 pies.

La Navidad de 1999 acogió el árbol más grande en la historia del Rockefeller Center. Proveniente de Killingworth, Connecticut, el árbol tenía una altura de 100 pies. Diciembre de 2001: Después de las tragedias del 11 de septiembre de 2001, el Árbol fue decorado con un patriótico rojo, blanco y azul. Personas de todo el mundo visitaron la Plaza para ver el árbol.

Después de las tragedias del 11 de septiembre de 2001, el Árbol fue decorado con un patriótico rojo, blanco y azul. Personas de todo el mundo visitaron la Plaza para ver el árbol. Diciembre de 2004: La primera estrella Swarovski de 550 libras adornó la parte superior del árbol en 2004. Tenía 25,000 cristales y 1 millón de facetas y tenía 9.5 pies de diámetro. Al año siguiente, la adición de luces LED hizo que la estrella pareciera estar irradiando luz desde el centro hasta las puntas.

La primera estrella Swarovski de 550 libras adornó la parte superior del árbol en 2004. Tenía 25,000 cristales y 1 millón de facetas y tenía 9.5 pies de diámetro. Al año siguiente, la adición de luces LED hizo que la estrella pareciera estar irradiando luz desde el centro hasta las puntas. Diciembre de 2018: Una nueva estrella de Swarovski, diseñada por el famoso arquitecto Daniel Libeskind, adornaba el árbol de Navidad de 72 pies de altura. El topper de 9 pies y 4 pulgadas, retroiluminado por LED, presenta 3 millones de deslumbrantes cristales Swarovski en 70 puntas triangulares.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Para más información sobre el árbol de Navidad del Rockefeller Center puede ir aquí.

Para otros eventos y actividades de la temporada de Navidad en la Ciudad de Nueva York ir aquí.