Bryant Park anuncia una serie de eventos de verano gratuitos

Prepárese para sentarse y relajarse en el césped de Bryant Park mientras disfruta de Picnic Performances este verano, una serie de eventos gratuitos de música en vivo, danza y teatro.

Las series son presentadas por Bank of America y la programación consta de más de 20 espectáculos, cada uno a partir de las 7:00 p. m., y comienza el 27 de mayo con "El barbero de Sevilla", una actuación musical de la Ópera de la Ciudad de Nueva York.

"'The People's Opera' está encantada de estar de regreso en nuestra casa de verano en Bryant Park, donde podemos continuar con nuestra misión de presentaciones gratuitas para el público de Nueva York", dijo Michael Capasso, director general de New York City Opera, a nuestra cadena hermana NBC New York.

El horario actualmente se extiende desde mediados de mayo hasta mediados de septiembre. Además de la Ópera de la Ciudad de Nueva York, otras organizaciones participantes incluyen Carnegie Hall, American Symphony Orchestra, Asian American Arts Alliance y Classical Theatre of Harlem.

Las actuaciones al aire libre se llenan por orden de llegada, sin necesidad de entradas. Si bien los invitados pueden traer su propia comida y bebida, las opciones en el lugar estarán disponibles cerca del césped para una selección rotativa de proveedores de la Ciudad de Nueva York.

"Ver la respuesta emocional que el público ha tenido con el regreso de las presentaciones en vivo durante el año pasado nos conmovió profundamente a todos nosotros en el Hall. La música y la cultura son el corazón y el alma de la Ciudad de Nueva York, y estamos emocionados de reunir a todos para disfrutarlo”, dijo Clive Gillinson, director ejecutivo y artístico de Carnegie Hall, a News 4.

Bryant Park celebra su 30 aniversario este año desde su reapertura y amplio rediseño en 1992. Esta serie de verano incorpora una variedad de géneros, como broadway, jazz afrolatino, electrónica, soul y más.

Los puntos destacados de la temporada también incluyen el concierto anual LGBTQ+ Pride in the Park, el Emerging Music Festival y las primeras residencias de ensayo abiertas con las compañías de danza Jamel Gaines Creative Outlet y Athomasproject.

"Gracias al compromiso de Bank of America, Picnic Performances ofrece música, teatro y danza de primer nivel a más de un cuarto de millón de personas cada verano, tanto en persona en el césped como a través de transmisiones en vivo", dijo el presidente de Bryant Park Corporation, Dan Biederman.

Habrá mantas de pícnic gratuitas disponibles para que los miembros de la audiencia las presten durante las ocasiones. Las actuaciones también se pueden ver en los canales de redes sociales del parque a través de transmisión en vivo.

Para información de todo el programa visitar este sitio web.

