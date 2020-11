Apoyando a Nuestras Escuelas: cómo donar y apoyar las escuelas locales

NBC 4 NUEVA YORK, TELEMUNDO 47 Y RAYMOUR & FLANIGAN

ANUNCIAN LA CUARTA CAMPAÑA ANUAL DE DONACIÓN DE ARTÍCULOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES EN EL ÁREA TRI-ESTATAL "APOYANDO A NUESTRAS ESCUELAS"

Visita Telemundo47.com/Escuelas o NBCNewYork.com/Schools para encontrar los puntos de donación y una “lista de compras” de los artículos escolares que más se necesitan.

NUEVA YORK, NY – Continuando con su compromiso con las necesidades de los maestros y las familias locales, NBC 4 New York / WNBC y Telemundo 47 Nueva York / WNJU se han unido a Raymour & Flanigan para iniciar su cuarta campaña comunitaria anual Apoyando a Nuestras Escuelas, que se extenderá hasta el 22 de noviembre a través de una nueva asociación con Donors Choose, la campaña destacará proyectos valiosos de aprendizaje en la escuela y en el aula remota en toda la región. Todas las donaciones son deducibles de impuestos y se pueden hacer visitando Telemundo47.com/Escuelas o NBCNewYork.com/Schools.

“El aprendizaje remoto solo se ha sumado al estrés financiero que enfrentan muchos padres y maestros. Nuestra campaña digital Apoyando a Nuestras Escuelas es una manera fácil de conectar a los estudiantes con las computadoras, el software, el equipo de laboratorio o cualquier otra cosa que puedan necesitar para tener éxito, sin importar dónde vivan o cómo aprendan ”, dijo Eric Lerner, presidente y gerente general de NBC 4 Nueva York.

“Con cada vez más aulas moviéndose hacia la esfera virtual, todavía se necesitan los materiales de aprendizaje más básicos, como cuadernos, carpetas e incluso bolígrafos y lápices. Gracias a una nueva asociación con Donors Choose y el apoyo continuo de Raymour & Flanigan, nuestra campaña Apoyando a Nuestras Escuelas puede llevar estos elementos importantes a maestros y estudiantes, tan solo con el clic de un mouse. Es una pequeña forma en que todos podemos hacer una gran diferencia en nuestra comunidad ”, dijo Cristina Schwarz, presidenta y gerente general de Telemundo 47.

Raymour & Flanigan se ha desempeñado como el patrocinador principal de la campaña Tri-State desde 2017 y tradicionalmente ha organizado colecciones de útiles escolares en más de 60 tiendas en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Con el impacto de COVID-19 que obliga a muchas escuelas a realizar actividades en el aula de forma remota, Raymour & Flanigan trasladarán su apoyo a la campaña al espacio virtual. Esto incluye apoyo financiero para varios proyectos individuales de tecnología en el aula en toda la región, todos los cuales se identificarán claramente en la plataforma Donors Choose.

“Apoyar a nuestras escuelas nunca ha sido más importante que este año, y el compromiso de Raymour & Flanigan con nuestra comunidad nunca ha sido más fuerte. Muchos de los miembros de nuestro equipo son padres y maestros, por lo que apoyar este programa siempre se ha sentido como una extensión natural de los valores y la cultura de nuestra empresa. No podemos esperar para unirnos a ellos para retribuir y marcar la diferencia en la campaña de este año ”, dijo Adam Goldberg, vicepresidente de marketing de Raymour & Flanigan.

La campaña de donaciones de suministros de NBC 4 New York y Telemundo 47 Supporting Our Schools es una de las muchas iniciativas comunitarias clave y emblemáticas que apoyan a los televidentes en el área triestatal. Esto incluye el popular programa de educación sobre seguridad climática Weather Kids, que también se ha trasladado a la esfera virtual y ha brindado instrucción personalizada sobre seguridad climática para más de 3,000 estudiantes en 49 escuelas primarias en el área triestatal. También incluye el desafío anual de subvenciones Project Innovation, que recompensa a las organizaciones sin fines de lucro locales que utilizan enfoques innovadores para resolver los desafíos cotidianos, así como Clear The Shelters ™, la popular campaña de adopción de mascotas de la estación que conectó a más de 18,000 mascotas sin hogar con hogares permanentes en Nueva York. , Nueva Jersey y Connecticut.

Apoyando a Nuestras Escuelas es una campaña de concientización sobre las necesidades del salón de clases de un mes de duración encabezada por NBCUniversal Property Television Stations, una división de NBCUniversal que incluye NBC 4 New York y Telemundo 47. Desde 2017, las estaciones de NBC y Telemundo en EEUU y Puerto Rico han aumentado más de $ 4.5 millones en efectivo y recolectaron casi un millón de útiles escolares para maestros y estudiantes necesitados. Para obtener más información sobre los esfuerzos de “Apoyar nuestras escuelas”, visiteTelemundo47.com/Escuelas o NBCNewYork.com/Schools y siga los esfuerzos en las redes sociales siguiendo @NBCNewYork, @ Telemundo47 y los hashtags #SupportingOurSchools / #ApoyandoANuestrasEscuelas.

Sobre NBC 4 New York

NBC 4 New York / WNBC es la estación principal de NBC Owned Television Stations, que sirve al área triestatal de Nueva York con un compromiso incomparable a la excelencia periodística por casi 75 años.

La estación cuenta con el equipo investigativo más grande de Nueva York (I-Team) e incluye periodistas galardonados con los premios Edward R. Murrow y Emmy, quienes satisfactoriamente ha conseguido las respuestas a las preguntas de los televidentes. El equipo del tiempo de la estación, Storm Team 4, está comprometido en brindar y mantener informados y seguros a los televidentes del área triestatal.

Además del canal principal de NBC 4, otros medios de programación incluyen COZI TV, el canal de multidifusión, además de otras plataformas de fuera del hogar, lo que incluye pantallas de televisión en taxis y en los trenes de NJ PATH. Para obtener más información, visite nuestra página www.nbcnewyork.com

Sobre Telemundo 47 New York

Telemundo 47 / WNJU es la estación de televisión de Telemundo que le sirve a televidentes de habla hispana en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut por más de 50 años. El canal en español de fútbol en el área tri-estatal, Telemundo 47 ofrecerá cobertura exclusiva en español de la Copa América 2019, los torneos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™2019 y 2025 y los torneos de la Copa Mundial Masculino FIFA™ 2022 y 2026.

Con más de 27 horas de programación de noticias, información y entretenimiento producidas localmente cada semana a través de sus plataformas lineales y digitales, Telemundo 47 fue la primera estación de televisión en español del área tri-estatal en ofrecer transmisiones en vivo a través de una aplicación móvil. La estación ofrece una amplia cobertura de noticias de última hora y cuenta con el único equipo de meteorólogos bilingües del mercado de Nueva York, La Autoridad en El Tiempo, que utiliza tecnología innovadora para mantener a los televidentes y sus familias seguras e informadas. Esto incluye Tele Doppler 47, con tecnología S band, la tecnología meteorológica más potente y precisa disponible.

Todos los días, la unidad de investigación del consumidor de Telemundo 47, “Telemundo Responde”, recibe llamadas y responde las denuncias hechas por correo electrónico. “Telemundo 47 Responde” ha recuperado más de $1.5 millones de dólares para los televidentes. La estación también cuenta con Acceso Total, el único programa de variedad de entretenimiento local de la región y con TeleXitos, la red de multidifusión de la estación, que ofrece a los televidentes muchas series de televisión emblemáticas en español. Como estación, Telemundo 47 demuestra su compromiso con las comunidades a las que sirve cultivando alianzas con organizaciones locales que reflejan la diversidad del mercado local. Para obtener más información sobre Telemundo 47, visite Telemundo47.com

Sobre Raymour & Flanigan

Fundada en Upstate Nueva York en 1947, la empresa familiar de muebles y colchones tiene más de 120 ubicaciones en todo el Noreste. Raymour & Flanigan ha construido su identidad no solo ofreciendo muebles de calidad y entrega rápida, sino también asumiendo su responsabilidad social a través de donaciones a la comunidad, así como su programa interno de reciclaje. Para obtener más información, visite www.raymourflanigan.com o conviértete en un seguidor de la empresa en Facebook.