Golden Globes 2024: cómo verlos, quién será el anfitrión y la lista de nominados

LOS ÁNGELES, California - La temporada de premios de 2024 arrancará este domingo con los Globos de Oro en una edición renovada que pretende poner punto final a las polémicas que envolvieron a los galardones en el pasado y que tiene todas las miradas puestas en las taquilleras "Barbie" y "Oppenheimer".

Michelle Yeoh, Will Ferrell, Angela Bassett y Amanda Seyfried estarán entre los presentadores de los Globos de Oro este domingo. Otros que subirán al escenario serán Julia Garner, George Lopez y Justin Hartley.

¿QUIÉN SERÁ EL MAESTRO DE CEREMONIAS DE LOS GLOBOS?

El comediante Jo Koy, que protagonizó varios especiales de Netflix y la película de comedia “Easter Sunday”, será el anfitrión de los Globos.

Los organizadores citaron su “energía contagiosa y su humor identificable” al anunciar que Koy encabezaría el evento.

Ser anfitrión de los Globos normalmente requiere ofrecer una mezcla de humor mordaz al público compuesto por estrellas de cine y televisión, y al mismo tiempo evitar que la ceremonia se vuelva demasiado desordenada.

Los anfitriones anteriores incluyen a Gervais, cuyos chistes eran particularmente cáusticos, el dúo de Tina Fey y Amy Poehler y el año pasado a Jerrod Carmichael.

Aunque en 2023 la gala buscó recuperar el prestigio perdido producto de una investigación que señalaba a la ahora extinta Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) de corrupción y falta de diversidad entre sus miembros, la transmisión obtuvo los peores números de su historia.

Ahora, con nuevos dueños, votantes, categorías y su regreso al canal de televisión estadounidense CBS, los Globos de Oro, que se llevarán a cabo en Beverly Hills, Los Ángeles, buscarán pasar página al turbio capítulo de su historia.

Además, será la primera celebración de Hollywood tras el turbulento año que afrontó la industria del entretenimiento estadounidense debido a las huelgas de los actores y guionistas, quienes conjuntamente exigieron una serie de mejoras laborales a los grandes estudios y plataformas de 'streaming'.

Unos premios muy rosados

La sátira feminista de Greta Gerwig "Barbie'" es la producción que acapara más nominaciones de la noche con nueve. La cinta que versa sobre la icónica muñeca de Mattel se perfila como la favorita de la categoría de mejor película de comedia o musical, que también contempla filmes como "Poor Things", de Yorgos Lanthimos, y "American Fiction", de Cord Jefferson.

Además, tiene tres oportunidades para ganar a mejor canción original gracias a los temas encabezados por Dua Lipa, Billie Eilish y Ryan Gosling, y también opta por el galardón a mejor guion.

La cinta de Gerwig lideró la taquilla internacional acumulando más de 1,441 millones de dólares, convirtiéndose en la película más lucrativa de la historia de Warner Bros., por lo que también podría hacerse con el recién agregado premio al éxito cinematográfico y de taquilla, que también contempla a "Oppenheimer" o a el documental musical "Taylor Swift: The Eras Tour".

Margot Robbie, quien encarnó a Barbie, también es una dura contendiente en la categoría de mejor actriz de comedia, en donde se enfrentará a reputadas actrices como Natalie Portman ('May December'), Emma Stone ('Poor Things') o Jennifer Lawrence ('No Hard Feelings').

El otro éxito del verano, "Oppenheimer", de Christopher Nolan, y "Killers of the Flower Moon", del veterano director Martin Scorsese, mantendrán una reñida competencia en la categoría de mejor película dramática.

La cinta sobre el creador de la bomba atómica acumuló ocho nominaciones a los premios, mientras que el western épico de Scorsese alcanzó siete, el mismo número de oportunidades de hacerse con un Globo de Oro que tendrá la comedia de ciencia ficción de Lanthimos.

Gerwig, Nolan, Scorsese y Lanthimos tendrán una encarnizada batalla por el premio a mejor director, que también contempla a directores con menos experiencia como Bradley Cooper y su segundo filme, "Maestro", o a Celine Song con su ópera prima "Past Lives".

Leonardo DiCaprio, y su rol protagonista en "Killers of the Flower Moon", Cooper con su interpretación del director de orquesta Leonard Bernstein y Cillian Murphy en su papel del físico teórico Robert Oppenheimer se disputarán el Globo de Oro a mejor actor de drama.

Otros artistas nominados en la gala son Robert De Niro, Lily Gladstone, Meryl Streep (quien en esta edición batió su récord como la actriz más nominada en la historia de los premios al acumular 33 a lo largo de su carrera), Timothée Chalamet, Willem Dafoe o Nicolas Cage, entre otros.

Oportunidad hispana y latina

La ceremonia, presentada por el comediante estadounidense Jo Koy, podría tener un momento hispano y latino de salir victoriosa la cinta "La sociedad de la nieve", el regreso al castellano del director español Juan Antonio Bayona, o si el chileno Pedro Pascal se corona como mejor actor de serie dramática por su trabajo en "The Last of Us".

No obstante, las quinielas de las categorías de televisión pronostican que la serie triunfadora de la noche será la cuarta y última temporada de "Succession" (Apple TV+), que parte con nueve nominaciones, entre ellas a mejor serie dramática, título que debatirá con "The Crown" (Netflix), la primera serie en ser nominada a los Globos de Oro en cada una de sus temporadas.

Mientras tanto, "The Bear" (Hulu) y "Only Murders in the Building" (Hulu), con cinco nominaciones cada una, destacan entre las elegidas a mejor serie de comedia o musical.

A continuación, algunos puntos clave de la 81ª edición de los Globos de Oro

¿CÓMO PUEDO VER LOS GLOBOS DE ORO?

En Estados Unidos puedes sintonizar la ceremonia transmitida en vivo desde el Hotel Beverly Hilton, a partir de las 8 p.m. de Nueva York (0100 GMT). En la costa oeste se transmitirán desde las 5 p.m.

El programa de tres horas podría tener un buen comienzo de sintonía ya que CBS transmitirá un juego de la NFL justo antes de los Globos.

CBS también los tendrá disponibles en su aplicación y en vivo por Paramount+, pero sólo para los suscriptores con el complemento de Showtime. De lo contrario, la premiación estará disponible en la plataforma de streaming a partir del lunes.

¿POR QUÉ SON FAMOSOS LOS GLOBOS?

Los Globos de Oro habían sido por mucho tiempo una de las transmisiones de la temporada de premios de más alto perfil, solo superada por los Oscar.

Eran anunciados como una fiesta de primer nivel cuyos anfitriones a menudo adoptaban un tono más irreverente que sus homólogos de la Academia. Además, sólo honran las categorías cinematográficas más llamativas (película, director y actores entre ellas), lo que significa que no hay largos discursos de supervisores de efectos visuales o directores de cortometrajes poco conocidos.

Pero su órgano de votación era un pequeño grupo, de alrededor de 87 miembros, que ejercían una influencia increíble en la industria y a menudo aceptaban lujosos obsequios y viajes de estudios y publicistas ansiosos por conseguir favores y ganar votos.

Algunos años, la HFPA fue ridiculizada por nominar películas con críticas malas, pero con talentos de renombre, con la esperanza de llevarlos a la gala; la más controversial fue “The Tourist” (“El turista”), con Angelina Jolie y Johnny Depp. En la última década sus nominaciones han coincidido con mayor frecuencia con los Oscar. También tienen categorías de televisión.

Antes de su crisis de diversidad y relaciones públicas, nadie en la industria se ofendía mucho por quién votaba los premios. Se habían convertido en una parte importante del ecosistema de galardones de Hollywood, una plataforma para los aspirantes al Oscar y, hasta hace poco, era un atractivo confiable para los índices de audiencia. En 2019 todavía atrajeron a casi 19 millones de espectadores. En 2023, la transmisión realizada un martes por la noche por NBC tuvo la audiencia más pequeña hasta la fecha para una transmisión tradicional, con 6,3 millones de espectadores.

¿QUIÉN VOTA AHORA?

El grupo que nomina y vota en los premios está conformado ahora por un conjunto más diverso con más de 300 integrantes de todo el mundo.

LOS NOMINADOS A LOS GLOBOS DE ORO

“Barbie” es la principal nominada este año, seguida de cerca por “Oppenheimer”.

Las películas reflejan un aspecto único de los Globos: dividen a los principales ganadores en categorías de drama y comedia. Con “Barbie” de Greta Gerwig y “Oppenheimer” de Christopher Nolan a la cabeza, le dan al espectáculo la oportunidad de capitalizar la locura por el Barbenheimer que impulsó los cines en 2023.

Los filmes nominados a mejor película dramática incluyen “Oppenheimer”, “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) de Martin Scorsese, “Maestro” de Bradley Cooper, “Past Lives” (“Vidas pasadas”) de Celine Song, “Anatomie d’une chute” (“Anatomía de una caída”) de Justine Triet y “The Zone of Interest” (“La zona de interés”) de Jonathan Glazer.

En la categoría de mejor película musical o comedia, “Barbie” está acompañada por “Air” (“Air. La historia detrás del logo”) de Ben Affleck, “American Fiction” de Cord Jefferson, “The Holdovers” (“Los que se quedan”) de Alexander Payne, “May December” (“Secretos de un escándalo”) de Todd Haynes y “Poor Things” (“Pobres criaturas”) de Yorgos Lanthimos.

“Succession” fue el programa de televisión con más nominaciones, con nueve, incluyendo algunas para sus astros Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook y Kieran Culkin, seguida por “The Bear” de Hulu.