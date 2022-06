Temporada de tiburones: Especies avistadas en NY/NJ y factores que aumentan el riesgo de ser mordido

El concepto del gran tiburón blanco como una máquina de matar bañistas desprevenidos se estableció en la cultura general con películas como Jaws de 1975, dirigida por Steven Spielberg y basada en la novela de 1974 de Peter Benchley.

Sin embargo, el consenso científico es que los escualos son cazadores inteligentes, y en las raras ocasiones en que un gran tiburón blanco ataca a un humano, la mordedura puede ser el resultado de una identidad equivocada, según una investigación publicada el año pasado.

El estudio realizado por científicos australianos de la Universidad Macquarie sugiere que es posible que el depredador no pueda distinguir visualmente a los surfistas y nadadores en la superficie del agua de sus presas naturales, como focas y bancos de peces.

La investigación apoyó la teoría de que los grandes blancos no buscan activamente a los humanos como presa. Se cree que los tiburones blancos tienen más éxito en la caza de presas en la superficie del agua. También se cree que los tiburones son daltónicos o que tienen una capacidad limitada para percibir los colores en el mejor de los casos.

Como parte del estudio, los investigadores estimaron la agudeza visual de los tiburones blancos en función de la estructura de sus retinas. Se centraron específicamente en los grandes blancos juveniles, que son responsables de una gran proporción de los ataques a humanos.

Los juveniles pueden tener peor vista que los tiburones adultos, así como una mayor superposición en el hábitat con los humanos.

Cada vez más personas comprenden que los tiburones son una parte valiosa del entorno oceánico y deben protegerse. Se han desarrollado planes de gestión pesquera en muchas áreas, pero se necesita una acción similar en muchas otras regiones. Ciertas especies, como el tiburón blanco, el tigre de arena, la ballena y el tiburón peregrino, han recibido protección gubernamental especial en algunos países.

Una mejor comprensión de por qué los tiburones muerden a los humanos ayudaría a desarrollar estrategias para mitigar los encuentros desafortunados.

EVITA QUE UN TIBURÓN TE CONFUNDA POR SU PRESA

Ahora que se sabe que los tiburones carecen de agudeza visual, los bañistas pueden disminuir la pequeña posibilidad de sufrir la mordedura de tiburón. El Museo de Florida hace las siguientes recomendaciones:

1. Nadar siempre en grupo. Los tiburones suelen morder a individuos solitarios.

2. No te alejes demasiado de la costa.

3. Evite el agua por la noche, al amanecer o al anochecer. Muchos tiburones están más activos durante esos periodos.

4. No entre al agua si sangra. Los tiburones pueden oler y saborear la sangre, y rastrearla hasta su origen.

5. No uses joyas brillantes. La luz reflejada parece escamas de pescado.

6. No entre en aguas que contengan aguas residuales. Las aguas residuales atraen a los peces carnada, que a su vez atraen a los tiburones.

7. Evite las aguas donde se pesca y aquellas con muchos peces de carnada. Las aves marinas buceadoras son buenos indicadores de tales actividades.

8. No entre al agua si hay tiburones presentes.

9. Evite un bronceado desigual y ropa de colores brillantes. Los tiburones ven el contraste particularmente bien, así que tenga mucho cuidado cuando las aguas estén turbias.

10. No salpique mucho. Además, mantenga a las mascotas fuera del agua. Los movimientos erráticos pueden atraer a los tiburones.

11. Tenga cuidado cerca de bancos de arena o precipicios empinados. Estos son los lugares favoritos de los tiburones.

12. ¡No intentes tocar un tiburón si lo ves!

13. Si te muerde un tiburón, la regla general es "¡Haz lo que sea necesario para escapar!" Algunas personas han elegido con éxito ser agresivas, otras pasivas. Algunos gritaron bajo el agua, otros hicieron burbujas.

¿CUÁNTOS ATAQUES DE TIBURONES SE HAN REGISTRADO EN LAS PLAYAS DE NUEVA YORK?

Los ataques de tiburones a humanos son extremadamente raros en las aguas de Fire Island, al este de la ciudad de Nueva York o en cualquier otro lugar del estado de Nueva York. De hecho, solo hay 10 casos de mordeduras de tiburones en humanos documentados en las playas de Nueva York. El último ocurrió en 1948.

En el verano de 2018, se informaron dos posibles ataques de tiburones frente a la costa de Fire Island, ambos por tiburones tigre.

¿Y EN LAS PLAYAS DE NUEVA JERSEY?

Los ataques de tiburones son igualmente raros allí, según estadísticas recientes, pero hubo un momento en que los tiburones tuvieron encuentros más frecuentes con los bañistas. Los ataques de tiburones de la costa de Jersey de 1916 se desarrollaron entre el 1 y el 12 de julio de 1916, lo que dejó cuatro muertos y un herido. No está claro qué especie de tiburón fue responsable del caos, pero se cree que pudo haber sido un tiburón blanco y un tiburón toro.

Estados Unidos tiene un promedio de 16 ataques de tiburones cada año y menos de una muerte por ataque de tiburón cada dos años, según National Geographic, que señala que los rayos matan al menos a 41 personas al año en las costas del país.

TIPOS DE TIBURONES MÁS PROPENSOS A MORDER A LOS HUMANOS

De las 375 especies de tiburones que se han identificado, solo una docena se consideran particularmente peligrosas, informa Nat Geo. Los tres tiburones más peligrosos (lo que significa que atacan a la mayoría de los humanos) son el gran tiburón blanco, el tiburón tigre y el tiburón toro. Los grandes tiburones blancos viven en todas las aguas oceánicas templadas del mundo, incluida la costa este.

Además, los grandes tiburones blancos se han visto específicamente en aguas alrededor de la ciudad de Nueva York, según biólogos marinos.

Un estudio reciente realizado por el Instituto Oceanográfico Harbor Branch de la Florida Atlantic University confirmó que los tiburones blancos bebés se mueven en migraciones estacionales frente a la costa de Nueva York. De hecho, los científicos creen que New York Bight desde Cape May Inlet en New Jersey hasta Montauk Point en Long Island sirve como un importante "criadero" para los tiburones blancos juveniles.

TIPOS DE MORDEDURAS DE TIBURÓN

Las mordeduras provocadas son causadas por humanos que tocan tiburones. Recientemente ha habido una serie de incidentes que involucran a buzos que fueron mordidos después de agarrar o alimentar a un tiburón bajo el agua, señala el Museo de Florida.

Las mordeduras no provocadas ocurren cuando los tiburones hacen el primer contacto. Esto puede tomar tres formas.

MORDEDURAS DE ATROPELLO Y FUGA. Ocurren cerca de las playas, donde los tiburones intentan ganarse la vida capturando peces. En el oleaje fuerte, las corrientes fuertes y el agua turbia, un tiburón puede confundir los movimientos de los humanos, generalmente en la superficie, con los de su alimento normal, los peces. El tiburón hace un agarre, lo suelta e inmediatamente abandona el área. A menudo se muerden las piernas o los pies; las lesiones suelen ser menores y rara vez se producen muertes.

MORDEDURAS FURTIVAS. Tienen lugar en aguas más profundas. La víctima no ve al tiburón antes del encuentro. El resultado puede ser una lesión grave o la muerte, especialmente si el tiburón continúa atacando.

GOLPE Y MORDEDURA. Ocurre cuando el tiburón da vueltas y golpea a la víctima con la cabeza o el cuerpo antes de morder. Al igual que en la mordedura furtiva, el tiburón puede atacar repetidamente y causar lesiones graves o la muerte.

REGISTRO DE ATAQUES DE TIBURÓN EN NUEVA YORK