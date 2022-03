Newark activa un ‘Código azul’ hasta el miércoles debido al frío extremo

Lo que debes saber La ciudad de Newark está activando un "Código azul" desde el lunes hasta el miércoles debido al frío extremo.

NUEVA YORK -- La ciudad de Newark está activando un "Código azul" desde el lunes hasta el miércoles debido al frío extremo.

Durante este período de tres días, se esperan que las temperaturas bajen a un mínimo de 22°F con un factor de sensación térmica en los 10 grados y con posible nieve, lluvia y aguanieve para el lunes y el miércoles.

Se activa un "Código azul" cuando las temperaturas alcanzan los 25°F o menos sin precipitación, los 32°F con precipitación o cuando hay un factor de sensación térmica de 0°.

La ciudad ofrece los siguientes consejos para mantener los hogares seguros y sobrellevar el clima invernal extremo:

• Mantenga la casa calentada a un mínimo de 68°F. Las temperaturas dentro de las paredes donde se ubican las tuberías son sustancialmente más frías que las propias paredes. Una temperatura inferior a 68°F no evitará que las paredes interiores se congelen.

• Identifique las ubicaciones para el cierre principal de agua en su hogar.

• Abra los grifos de agua fría y caliente lo suficiente para que gotee lentamente. Mantener el agua en movimiento dentro de las tuberías evitará que se congelen.

• Vigilen a las personas mayores para asegurarse de que estén calientes y secos.

• Quédese adentro lo más que sea posible.

• Revise todas las ventanas y puertas en busca de corrientes de aire. Coloque plástico si siente una corriente de aire.

• No deje los calentadores de ambiente desatendidos.

• No utilice generadores en el interior.

• Es ilegal usar calentadores de queroseno en interiores.

• Mantenga todo lo que pueda arder a una distancia mínima de tres pies de los equipos de calefacción, como el horno, la chimenea, la estufa de leña o el calentador portátil.

• Tenga una “zona libre de niños” de tres pies alrededor de fogatas y calefactores portátiles.

• Nunca use su horno para calentar su casa.

• Recuerde apagar los calefactores portátiles cuando salga de la habitación o se acueste.

• Haga un inventario de los artículos de emergencia.

Oficiales de la ciudad les recuerda a los residentes que hay refugios de emergencia que funcionan durante el clima de frío extremo.

Para obtener más información sobre los servicios de refugio, comuníquese con los refugios que se enumeran a continuación o con la Oficina de Servicios para Personas sin Hogar al: (973) 877-9481, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.