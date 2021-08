Al menos 9 advertencias de tornado emitidas en NJ y NY con el paso de la depresión tropical Fred

Los restos de la depresión tropical Fred trajeron fuertes lluvias y tormentas eléctricas a partes del tri-estado el miércoles por la noche, lo que provocó varias advertencias de tornados en Nueva Jersey y Nueva York.

Si bien los funcionarios no han confirmado tornados, se emitió una advertencia de tornado alrededor de la 1 a.m. en el condado de Hunterdon, Nueva Jersey, y nuevamente alrededor de las 2:30 a.m. en Morristown, Lincoln Park y Kinnelon. A medida que el sistema de tormentas se mueve hacia el norte, la advertencia se amplió para incluir White Meadow Lake, Rockaway y Lake Telemark.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Las advertencias continuaron durante la noche en Middlesex, Monmouth y el condado de Bergen. Luego, los vientos dañinos y los aguaceros se trasladaron al noroeste hacia Putnam, Rockland y el condado de Westchester, NY. Se alertó a los residentes para que buscaran refugio hasta las 5:15 a.m.

Dutchess y el condado de Ulster en Nueva York estaban en el camino de la tormenta y la última advertencia se emitió allí hasta las 5:45 a.m. En total, se emitieron alrededor de nueve advertencias.

Las tormentas eléctricas aisladas también continúan siendo una amenaza hasta el jueves por la mañana. Afortunadamente, no ha habido informes de inundaciones graves y las condiciones deberían despejarse a medida que salga el sol.

El Centro Nacional de Huracanes dijo que Fred tocó tierra el lunes por la tarde en Florida y luego se mudó al sureste de Alabama más tarde en la noche. Se informó una muerte: un hombre cuyo automóvil hidroaviónó cerca de la ciudad de Panamá, Florida, el lunes por la noche y se volcó en una zanja llena de agua, dijo la Patrulla de Carreteras de Florida.

Aunque se debilitó hasta convertirse en una depresión, la tormenta generó varios tornados aparentes en Georgia y Carolina del Norte el martes cuando arrojó fuertes lluvias en las montañas Apalaches, y un condado de Carolina del Norte supuestamente recibió 10 pulgadas de lluvia.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó esta semana que 10 tornados azotaron el mes pasado en Pensilvania y Nueva Jersey. Queda por ver cuántos se confirman en agosto, y pronto podría haber un clima más severo en camino.

La Autoridad en el Tiempo está rastreando otro sistema que se está gestando en el Atlántico y que puede afectar la costa este. La tormenta tropical Henri podría convertirse en un huracán de categoría 2 a medida que avanza hacia el norte, pero es demasiado pronto para pronosticar su impacto potencial.

El viernes debería ser un buen día para el área triestatal una vez que se vayan las lluvias dispersas, aunque se avecina un fin de semana inestable con máximos unos 80 grados y una probabilidad de tormentas eléctricas todos los días.