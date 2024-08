Simone Biles y gimnastas estelares de EEUU irán de gira: he aquí las fechas y ciudades

Lo que debes saber Tras el éxito de los Juegos Olímpicos de París, Simone Biles y miembros del equipo de gimnasia de EEUU iniciarán una gira por ciudades en Estados Unidos.

Tras el éxito de los Juegos Olímpicos de París, Simone Biles y miembros del equipo de gimnasia de EEUU iniciarán una gira por ciudades en Estados Unidos.

La gira se llama "Gold Over America Tour" o G.O.A.T. Un nombre perfecto, ya que, frecuentemente, Biles es considerada la G.O.A.T. de la gimnasia lo que significa "Greatest of All Times" o "Mejor de todos los tiempos".

Las entradas ya están a la venta para la gira de gimnasia por 30 ciudades, encabezada por Biles, pero con la participación de muchos de los atletas ganadores de medallas del equipo estadounidense, incluidos Jade Carey, Jordan Chiles, Stephen Nedoroscik, Fred Richard, Paul Juda y Brody Malone.

“Desde el escenario mundial hasta el escenario GOAT, este increíble viaje continúa y no puedo esperar a que los fanáticos vean lo que tenemos reservado este año”, dijo Biles en un comunicado de prensa para el evento. “Me encanta crear recuerdos inolvidables para nuestro público cada noche de gira”.

El Gold Over America Tour hará escala en Nueva York, Newark, Los Ángeles, Chicago, Boston, Filadelfia y Houston, entre otras ciudades.

¿Quiénes son las gimnastas que participarán en el Gold Over America Tour?

Simone Biles

Jade Carey

chiles jordanos

Pablo Judá

Peng Peng Lee

Brody Malone

Katelyn Ohashi

Stephen Nedoroscik

Fred Richard

Joscelyn Roberson

Mélanie Johanna de Jesús dos Santos

Casimiro Schmidt

El sitio web del "Gold Over America Tour" dice que pronto se anunciarán más atletas.

Aquí es cuando el evento de gimnasia GOAT llega a tu ciudad

El Gold Across America Tour comenzará el 17 de septiembre en Oceanside, California y visitará 30 ciudades hasta finalizar el 3 de noviembre en Detroit.