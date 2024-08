¿Participará Simone Biles en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

Lo que debes saber Cuando la presentador de "TODAY" Hoda Kotb le preguntó a la gimnasta el martes si estaría lista para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, Biles ofreció la que podría ser su respuesta más directa a esa pregunta hasta ahora.

"Nunca digas nunca", dijo Bile. "Los próximos Juegos Olímpicos se celebrarán en casa, así que nunca se sabe".

Si participará en las olimpiadas de 2028, Biles tendría 31 años. A los 27, ya es la olímpica estadounidense de mayor edad en clasificarse para los Juegos Olímpicos de París desde 1952.

Recién salida de un “Gira de Redención” que le otorgó tres medallas de oro y medallas de plata, es posible que Simone Biles, la gimnasta estadounidense más condecorada de la historia, aún no esté lista para retirarse.

Cuando la presentador de "TODAY" Hoda Kotb le preguntó a la gimnasta el martes si estaría lista para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, Biles ofreció la que podría ser su respuesta más directa a esa pregunta hasta ahora.

"Nunca digas nunca", dijo Biles. "Los próximos Juegos Olímpicos se celebrarán en casa, así que nunca se sabe".

El comentario hizo que Kotb se recostara en el sofá, sorprendida, y dijera: "¿Qué acabas de decir?".

Si participará en las olimpiadas de 2028, Biles tendría 31 años. A los 27, ya es la olímpica estadounidense de mayor edad en clasificarse para los Juegos Olímpicos de París desde 1952.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Eso no la detuvo. Biles ganó el oro en la categoría general individual y ayudó a conseguir el oro para EE.UU. en la categoría general por equipos femeninos. También ganó el oro en el evento de salto individual, consolidando su legado como la mejor de todos los tiempos. Algunos quedaron decepcionados por una caída en la viga que le costó el podio en ese evento, y dos pasos en falso que han podido haberle costado el oro en el suelo, pero Biles dice que está satisfecha con los resultados.

“Logré mucho más de mis sueños más locos, no sólo en estos Juegos Olímpicos, sino en el deporte”, dijo el lunes la 11 veces medallista olímpica. “Así que no puedo enojarme por las actuaciones.… Competir y luego llevarse cuatro medallas. No estoy enojado por eso”.

El martes, calificó la experiencia de "agridulce" y el viaje a través de sus terceros Juegos Olímpicos como largo. Dijo que finalmente dejó fluir las lágrimas cuando regresó a la Villa Olímpica después de sus últimos eventos el lunes.

"¡Yo sabía que iba a pasar!" Biles dice que su compañero de equipo Jordan Chiles dijo en respuesta.

Ahora, dice Biles, planea relajarse.

Las 11 medallas de Biles en los Juegos (siete de oro, dos de plata y dos de bronce) igualan a la de la checoslovaca Vera Caslavska para el segundo puesto entre las gimnastas más condecoradas en la historia olímpica.

He aquí la de las medallas de Simone Biles: