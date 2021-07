Con 37 años: se convierte en el hombre más viejo en ganar el oro olímpico en levantamiento de pesas

TOKIO - La edad no le pesa a Lyu Xiaojun. El levantador de pesas chino de 37 años se convirtió en el hombre de mayor edad en ganar una medalla de oro olímpica en el deporte el sábado después de un final tenso en la categoría masculina de 81 kilogramos.

Con sus zapatos dorados brillantes característicos, Lyu levantó 170 kg en el arranque y 204 kg en el despegue y el tirón para un total de 374 kg. Eso fue 7 kg más que Zacarias Bonnat de la República Dominicana en segundo lugar y 9 kg por delante del rival italiano Antonino Pizzolato, quien ganó el bronce.

Lyu solo se aseguró la victoria después de que Pizzolato lo intentó y falló con un récord mundial de 210 kilogramos. Lyu luego intentó el mismo peso pero no pudo completar el levantamiento. Levantó a su entrenador en el aire para celebrar la victoria y besó la bandera china en su camiseta.

“Cinco años es mucho tiempo para un hombre de esta edad”, dijo Lyu a través de un intérprete, recordando su larga espera desde que ganó la plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Dijo que deseaba ver a sus dos hijos después de pasar la mayor parte del tiempo en los campos de entrenamiento, pero que el deporte lo inspiró y le dio un papel como figura paterna para los levantadores de pesas más jóvenes.

"Es un arte hermoso y tal vez por eso puedo ser un atleta durante tanto tiempo", dijo.

Lyu, quien también ganó el oro en 2012, rechazó de inmediato cualquier comentario sobre el retiro.

El dominicano se alzó con una presea en halterofilia, estrenando el medallero de su país en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

"Esta no es mi última competencia", dijo, y agregó que ahora apunta a los campeonatos mundiales del próximo año en su tierra natal en China, y más allá, a los Juegos Olímpicos de 2024. "Si me ve el año que viene, me verá en París".

Para entonces, podría tener otra medalla de oro olímpica. El atleta que venció a Lyu al primer puesto en 2016, Nijat Rahimov de Kazajstán, fue suspendido luego de ser acusado de cambiar muestras de orina ese año. Sería la segunda infracción por dopaje de Rahimov.

La plata de Bonnat fue la primera medalla de República Dominicana en Tokio y la primera en levantamiento de pesas. Pizzolato ganó la tercera medalla de halterofilia de Italia en los Juegos de Tokyo 2020, su mejor botín desde 1924. Pizzolato atribuyó el resurgimiento a traer algo de "estilo italiano" al deporte y dejar de tener "miedo a los demás".

