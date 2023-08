Marruecos le va ganando a Colombia 1-0 en la Copa Mundial Femenina

Marruecos está ganando 1-0 a Colombia en el estadio Rectangular de Perth, por el Grupo H de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

Al momento, el único gol del partido fue hecho por Anissa Lahmari de Marruecos en el minuto 45+4.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Colombia, que ya tiene seis puntos, solo necesita un empate con Marruecos para ser líder del grupo. De perder, igual tiene posibilidad de avanzar a la siguiente fase, a menos que Alemania le gane a la República de Corea y entonces se requeriría un desempate con la diferencia de goles entre los tres equipos.

La patada inicial de este encuentro de la Copa del Mundo se dio a las 6:00 a.m. ET / 3 a.m. PT. La cobertura de Telemundo arrancó a partir de las 5:30 a.m. ET / 2:30 a.m. PT.

Mira aquí los videos con los mejores momentos del partido entre Marruecos y Colombia:

Catalina Pérez logró atajar un penal pero la marrueca Anissa Lahmari estaba lista. Mira el gol que le da la ventaja a Marruecos en el descanso.

Tras centro de la jugadora del Real Madrid, la delantera del Atlético de Madrid remata.

Muy emocionante fue la interpretación del himno de las Cafeteras, luego de que su afición es mayoría en esta sede de Australia en el Mundial.

Puedes ver el partido en vivo sintonizando Telemundo en tu TV, o para verlo por streaming desde tu computadora o dispositivo móvil a través de la app de Peacock, haz clic aquí.