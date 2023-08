En vivo: Alemania y Corea están empatando 1-1 en el segundo tiempo

República de Corea se enfrenta a Alemania en el estadio de Brisbane, en Australia, por el Grupo H de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

La patada inicial de este encuentro de la Copa del Mundo se dio a la 6 a.m. ET / 3 a.m. PT.

Alemania necesita ganar por una buena cantidad de goles para asegurar su pase a los octavos de final, ya que previo al partido se situaba segunda en el Grupo H, con 3 puntos. El primer puesto del grupo lo ocupaba Colombia, con 6 puntos, pero sí Marruecos (también con 3 puntos) derrota a las sudamericanas entonces las europeas podrían quedar eliminadas del certamen, dependiendo de qué selección tenga mejor diferencia de gol.

Por su parte, Corea no tiene otra opción más que derrotar a Alemania por una gran cantidad de goles y esperar que Colombia le gane a Marruecos.

Una de las candidatas a llevarse la Copa del Mundo, Alemania ha levantado dos veces el máximo trofeo del fútbol mundial.

Puedes ver el partido en vivo sintonizando Universo en tu TV, o para verlo por streaming desde tu computadora o dispositivo móvil a través de la app de Peacock, haz clic aquí.

Cho So-hyun celebra su gol para darle el 1-0 a Corea frente a Alemania a los 6 minutos del partido.

Alexandra Popp marcó de cabeza el empate de Alemania a los 42 minutos.