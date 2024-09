Dónde hacerse una prueba de detección de cáncer de piel gratis en NY esta semana

NUEVA YORK -- Puede que el verano haya terminado, pero el uso de una protección solar debería ser un hábito que se lleve a cabo todo el año, y por eso una organización sin fines de lucro ofrecerá exámenes gratuitos de cáncer de piel a los neoyorquinos esta semana.

A partir del jueves 26 de septiembre, los neoyorquinos con o sin seguro médico, podrán recibir un chequeo de cuerpo completo por parte de dermatólogos voluntarios de la Skin Cancer Foundation. Los médicos locales estarán en los RVs "Destination Healthy Skin" en Manhattan y Brooklyn para responder cualquier pregunta y demostrar cómo aplicar correctamente los productos con FPS, así como para proporcionar muestras gratuitas de protectores solares.

La detección temprana del cáncer de piel, que es el tipo de cáncer más común en EEUU., es clave para un tratamiento mínimo y una cura efectiva, según la organización sin fines de lucro que ha estado creando conciencia desde 1979.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se hizo eco del mensaje a principios de este mes cuando anunció que le habían diagnosticado carcinoma de células basales en la nariz durante un chequeo de rutina. El carcinoma de células basales es uno de los tipos más comunes de cáncer de piel. Es altamente curable, especialmente cuando se detecta a tiempo.

Hochul, de 66 años, dijo que se sometió a una operación rápida, que normalmente implica una incisión superficial, para extirparlo. La gobernadora se encuentra entre uno de cada cinco estadounidenses que desarrollarán cáncer de piel antes de los 70 años, según la Skin Cancer Foundation.

¿Qué es el cáncer de piel?

El cáncer es simplemente el crecimiento sin control de células del cuerpo, y el cáncer de piel se desarrolla primero en la epidermis, la capa superior del órgano más grande del cuerpo.

Existen tres tipos de células en la piel: escamosas, basales y melanocitos. El melanoma, el tipo de cáncer de piel más mortal, se desarrolla en la parte inferior de la epidermis, es más difícil de tratar y tiende a propagarse.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de piel?

En la mayoría de los casos como el de Hochul, el primer signo es un cambio en la piel, pero no todos los cánceres de piel tienen el mismo aspecto, según el Instituto Nacional del Cáncer.

Programa gratuito de detección de cáncer de piel:

Nueva York, NY – Jueves 26 de septiembre

Horario: 8:30 AM – 10 AM y 11 AM – 4 PM

300 Park Ave, New York NY

Nueva York, NY – Sábado 28 y domingo 29 de septiembre

Horario: 10 AM – 4 PM

3199 Brighton 2nd St, Brooklyn NY

Nueva York, NY – Lunes 30 de septiembre

Horario 10 AM – 4 PM

99 Park Ave, New York NY

Nueva York, NY – martes 1 de octubre

Horario: 10 AM – 1 PM

99 Park Ave, New York, NY