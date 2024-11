Hasta $1,000: Nueva York ofrece ayuda para cubrir los costos de la calefacción

NUEVA YORK -- Los neoyorquinos que califican ahora podrán solicitar una ayuda de hasta casi $1,000 para cubrir los costos de la calefacción durante la temporada de invierno, anunció el martes la gobernadora Kathy Hochul.

Las solicitudes hacen parte del Programa de Asistencia de Energía para el Hogar, o HEAP, que puede proporcionar hasta $996 a los hogares que cumplan los requisitos. También hay recursos disponibles para ayudar a los propietarios que cumplan el requisito si su sistema de calefacción principal no es seguro, no funciona o si la caldera debe repararse o reemplazarse. Los montos de los beneficios a través del programa de reparación o reemplazo de equipos de calefacción HEAP se basan en los costos reales necesarios para las mejoras del equipo de calefacción, lo que permite hasta $4,000 para una reparación y $8,000 para un reemplazo.

The Home Energy Assistance Program puts money back in the pockets of New Yorkers and keeps their homes warm through winter.



