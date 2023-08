La última tienda Kmart en Nueva Jersey cerrará sus puertas este octubre

What to Know Kmart se prepara para cerrar su última tienda en el Estado Jardín en octubre. Una vez que eso suceda, solo quedarán dos tiendas de Kmart en los EE.UU.

La cadena pasó de ser la decimoquinta corporación más grande del mundo en la década de 1990 a declararse en bancarrota en 2002.

Después de que la ubicación de Nueva Jersey cierre este otoño, las únicas dos tiendas Kmart restantes estarán en Miami, Florida, y en Bridgehampton, en el condado de Suffolk, Long Island.

La tienda en Westwood abrió en 1982 y en ese momento era una de las miles de ubicaciones de Kmart en todo el país. En la década de 1990, cuando los famosos anuncios del "especial de luz azul" ("Blue Light Specials") se transmitían por televisión, el 95% de los estadounidenses vivían a 15 minutos de un Kmart.

Pero ahora, los estantes dentro de la tienda del Condado de Bergen están escasos, si no completamente vacíos.

"Parece que todo el mundo está haciendo pedidos en línea y yo soy tan culpable como cualquier otra persona. Pero estamos perdiendo la capacidad de entrar y ver productos y probarnos cosas y, de hecho, llevar a nuestros hijos a una tienda de juguetes", dijo la compradora Elizabeth Garris.

Los problemas de Kmart no son nuevos. La cadena pasó de ser la decimoquinta corporación más grande del mundo en la década de 1990 a declararse en bancarrota en 2002. Los precios más bajos de Walmart y las marcas de moda de Target primero atrajeron a sus clientes y, más recientemente, las compras en línea aceleraron su declive.

Ni siquiera la vanguardista y comentada campaña publicitaria pudo salvar a KMart durante la década de 2010, ya que cientos de tiendas cerraron cada año, uniéndose a una serie de otros minoristas fallidos.

"Lord y Taylor se fue. Bed Bath and Beyond se fue. Kmart se fue. No es bueno", dijo una compradora de Kmart llamada Harriet, quien agregó que perder esas tiendas significa perder algo más que buenas ofertas. "Le quitan algo al tejido de tus recuerdos y tu vida. Estabas aquí, estas tiendas estaban aquí, podías reunirte con amigos aquí, era social, y ahora es más aislado porque todo está en línea".

Después de que la ubicación de Nueva Jersey cierre este otoño, las únicas dos tiendas Kmart restantes estarán en Miami, Florida, y en Bridgehampton, en el condado de Suffolk, Long Island.