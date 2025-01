¿Dónde está la zona de alivio del peaje por congestión en NYC? Aquí las respuestas de la MTA

NUEVA YORK -- El domingo entró en vigor el primer plan de tarifas por congestión vehicular de la Ciudad de Nueva York en el país, que cobra a los conductores hasta 9 dólares por entrar en algunas zonas de Manhattan durante las horas pico.

¿Dónde está exactamente la zona de alivio del peaje por congestión? ¿Cómo garantiza la MTA que solo se le cobre una vez? ¿Y qué sucede con las personas que conducen en la autopista FDR? Estas son las respuestas a las principales preguntas sobre tarifas por congestión vehicular, según la MTA:

Mapa de tarifas de congestión

A partir del 5 de enero de 2025 a las 12 a. m., los vehículos que ingresen a Manhattan al sur de la calle 60 inclusive deberán pagar un peaje. Los vehículos que circulen exclusivamente por FDR Drive, West Street/West Side Highway o las conexiones de Hugh L. Carey a West Street no deberán pagar peaje. Consulte la tabla completa de tarifas de peaje.

¿Cómo sabe el sistema del peaje si salí de la zona de alivio del peaje por congestión?

Los puntos de detección de peaje están ubicados en varios puntos a lo largo de las carreteras excluidas. Los vehículos que se detecten en varios puntos de detección en secuencia y que luego salgan de la zona de alivio de la congestión, todo ello en un período de tiempo razonable, no pagarán el peaje. El sistema cobrará un peaje solo si ya no se detecta un vehículo en las carreteras excluidas.

¿Me cobrarán un peaje solo por estacionar?

Sí. A los vehículos detectados que ingresan a la zona de alivio de congestión en una carretera excluida y luego ya no son vistos por otros puntos de detección a lo largo de la carretera excluida se les cobrará un peaje.

¿Qué pasa si solo paso por una cuadra?

Sí, se le cobrará un peaje ya que ingresó a la Zona de Alivio de Congestión. En general, se cobrará un peaje a cualquier vehículo que circule por calles y avenidas locales en la Zona de Alivio de Congestión.

¿Me cobrarán por iniciar mi viaje en la zona?

No. Viajar dentro de la zona, incluso por carreteras excluidas como West Street o FDR Drive al sur de 60th Street, no implica pagar peaje. Por ejemplo, si comienza su viaje en Chambers Street en el Bajo Manhattan y cruza West Street hacia Battery Park City, no se le cobrará peaje. Sin embargo, se le cobrará peaje si sale de la zona cruzando 60th St o cualquiera de los ocho puentes y túneles que conducen a la Zona de Alivio de Congestión y luego vuelve a ingresar a la zona.

Si conduzco entre Brooklyn y FDR Drive a través del puente Williamsburg, Manhattan o Brooklyn, ¿me cobrarán un peaje?

Los vehículos que circulen entre FDR Drive y los cruces de Brooklyn pagarán peaje si el viaje no se puede realizar exclusivamente por autopistas.

Los vehículos que circulen entre FDR Drive y el puente Williamsburg, o entre FDR Drive y el puente Manhattan, pagarán peaje porque la conexión involucra calles de Manhattan.

Los vehículos pueden viajar desde FDR Drive hasta el puente Brooklyn, y desde el puente Brooklyn hasta FDR Drive en dirección norte sin pasar por la cuadrícula de calles, por lo que no pagarán peaje. Sin embargo, los vehículos que viajen desde el puente Brooklyn hasta FDR en dirección sur pagarán peaje, ya que esa conexión incluye pasar por la cuadrícula en Pearl Street.

Si conduzco entre Brooklyn y Manhattan por el túnel Hugh Carey, ¿me cobrarán un peaje?

Los vehículos que viajen entre el túnel Hugh Carey y Manhattan deberán pagar un peaje si el viaje no se puede realizar exclusivamente por autopistas.

Los vehículos que viajen entre el túnel Hugh Carey y West St, ya sea que se dirijan al norte o al sur hacia FDR Drive, no deberán pagar un peaje porque permanecerán en carreteras excluidas.

Los vehículos que salgan del túnel Hugh Carey hacia Trinity Place o cualquier otro lugar de la zona de alivio de la congestión deberán pagar un peaje. Sin embargo, los vehículos que tomen esta ruta recibirán un crédito de cruce contra el costo del peaje de la zona de alivio de la congestión.

Si conduzco entre Queens y FDR Drive a través del túnel Queens Midtown o el puente Queensboro, ¿me cobrarán un peaje?

Los vehículos que viajen entre FDR Drive y Queens deberán pagar un peaje si el viaje no se puede realizar exclusivamente por autopistas.

Los vehículos que viajen entre FDR Drive y el túnel Queens Midtown deberán pagar un peaje porque la conexión involucra calles de Manhattan. Sin embargo, los vehículos que tomen esta ruta recibirán un crédito por cruzar el costo del peaje de la Zona de Alivio de Congestión.

Los vehículos que viajen entre FDR Drive y el puente Queensboro también deberán pagar un peaje, excepto si viajan desde Queens al Upper East Side en el Upper Level porque esa rampa sale a la calle 62.

Si conduzco entre Nueva Jersey y West Side Highway a través del túnel Lincoln o Holland, ¿me cobrarán un peaje?

Los vehículos que viajen entre West Side Highway y Nueva Jersey deberán pagar un peaje si el viaje no se puede realizar exclusivamente por autopistas.

Las conexiones entre West Side Highway y tanto el túnel Lincoln como el túnel Holland involucran calles de Manhattan, por lo que a esos conductores se les cobrará un peaje. Sin embargo, los vehículos que tomen estas rutas recibirán un crédito por cruce contra el costo del peaje de la Zona de Alivio de Congestión.