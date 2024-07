Venezolanos en NY salen a las calles durante elecciones presidenciales antes de que el CNE declarara ganador a Nicolás Maduro

NUEVA YORK -- El Consejo Nacional Electoral informó que el gobernante Nicolás Maduro obtuvo el 51.20 % de los votos (5,150,092) y el candidato opositor Eugenio González Urrutia obtuvo 44.20% de los votos (4,425,978), con el 80% de los votos totalizados, pese a las denuncias de la oposición de irregularidades en el proceso de conteo. El mandatario se jugaba su reelección y la continuidad de un proyecto político autoproclamado como socialista que inició el fallecido Hugo Chávez hace 25 años.

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, agregó que las cifras corresponden al 59% de participación y calificó el resultado de "contundente" e "irreversible"

No obstante, la líder opositora María Corina Machado desconoció el triunfo de Nicolás Maduro y dijo que Edmundo González es el nuevo presidente de Venezuela.

Machado indicó que con el 40% de las actas que están en su poder, González se impuso con 70% de los votos, 40 puntos porcentuales por encima de Maduro. “Esta es la verdad”, recalcó.

“Queremos decirle a todos venezolanos que Venezuela y todo el mundo lo sabe” que González salió victorioso, aseveró la opositora que abanderó la campaña de González, al quedarse fuera de la contienda por su inhabilitación política por 15 años. “Hemos ganado en todos los estados del país”.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Se sumó al rechazo, el candidato opositor. “Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada”, manifestó Edmundo González.

Amoroso, que atribuyó el retraso en la comunicación de resultados a que se tuvo que “solventar una agresión” al proceso electoral sin dar más detalles, indicó que la participación de los venezolanos en las votaciones fue del 59%.

Durante una concentración a las afueras del palacio de gobierno, Maduro celebró su victoria. “No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela”, expresó el gobernante.

Los venezolanos aguardaron ansiosos por varias horas los resultados, cuando la exlegisladora Delcy Solórzano, representante nacional de la coalición opositora ante la autoridad electoral, denunció sin mostrar pruebas que el CNE había “paralizado la transmisión de actas” y que en una “importante cantidad de centro de votación” se estaba retirando a sus testigos para el conteo de votos.

Poco después, Omar Barboza, secretario ejecutivo de la principal coalición opositora, aseguró que la oposición había recopilado actas de votación oficiales del 30% de las mesas de votación. “No debería tener dudas si se quiere actuar con la verdad y reconociendo la voluntad popular”, dijo.

Simpatizantes del oficialismo se congregaron frente al palacio presidencial de Miraflores antes de conocerse los resultados.

También el jefe de campaña del presidente Nicolás Maduro y jefe de la Asamblea Nacional oficialista, se mostró confiado en que los comicios presidenciales iban a ser favorables para el oficialismo horas antes de que la autoridad electoral anunciara datos del conteo.

Durante la jornada, después de la hora prevista del cierre de urnas y sin que hubiera un anuncio oficial de que había terminado la votación, hubo roces entre seguidores del oficialismo y de la oposición a las afueras de algunos centros de votación.

Sin embargo, el ministro de Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López, afirmó que se vivió una jornada electoral “en perfecto orden, en perfecta paz”. El ministro de Relaciones Interiores, el almirante en jefe Remigio Ceballos, desestimó los incidentes, resaltando que fueron “minúsculos” y no afectaron el desarrollo de la elección.

VENEZOLANOS EN NUEVA YORK SALEN A LAS CALLES

Cientos de venezolanos en Nueva York celebraron en la tarde de este domingo las elecciones que se realizaron en su país, en las que no pudieron votar, en un ambiente que se tornó festivo y con una aspiración común de reclamo por un cambio para la nación suramericana.

Llegados de todos los sectores de Nueva York y los alrededores, se concentraron en una calle del vecindario de Queens, donde se concentra el mayor grupo de venezolanos arropados con su bandera, con los rostros pintados, gorras, o vestidos con los colores del emblema nacional, bailaron y cantaron el himno nacional y otras canciones icónicas de Venezuela.

Entre el tumulto se escuchaba al unísono la palabra 'libertad' y 'va a caer, va a caer, este Gobierno va a caer' que algunos entonaban dando saltos.

Al principio eran solo unos centenares, pero fueron sumándose más y más compatriotas, hasta que la policía tuvo que intervenir para despejar la avenida.

La pareja, que tiene tres hijos, figura entre los miles de inmigrantes que llegaron a Nueva York en los últimos dos años procedentes de Venezuela.

"Estoy aquí, aunque no podemos votar, por un cambio para mi país, lo necesitamos urgentemente", afirmó al referirse que los miles de venezolanos en EEUU no pueden participar del proceso electoral porque no hay relaciones diplomáticas luego de que el presidente Donald Trump reconociera en 2019 al opositor Juan Guaidó como presidente del país.

Desde hace años los consulados venezolanos en EEUU están cerrados.

"Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo" se leía en un letrero puesto en un automóvil mientras que el mensaje en la camiseta de una joven decía 'María Corina y Edmundo. Venezuela libre y segura por todos los inmigrantes y mi familia'.

“Es un poco frustrante a la vez, pero acá estamos dando el apoyo para poder salir de esa dictadora de más de 25 años tratando de salir de eso y poder ver a nuestros familiares", dijo Josué Herrera.

En la calle, que tuvo que ser cerrada al transito, se unieron varias personas para entonar el himno de su país, enarbolando varias bandera de Venezuela, muchas de ellas compradas a vendedores ambulantes que aprovecharon la oportunidad para 'hacer su agosto'.

Desde vehículos con grandes bocinas los entusiastas venezolanos escuchaban las noticias sobre los comicios presidenciales, en el día en el que se recuerda e natalicio del máximo líder Hugo Chávez, en los que Nicolás Maduro, que gobierna desde el 2013, busca la reelección frente al opositor Edmundo González Urrutia, de la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD), con el apoyo de la lideresa opositora María Corina Machado.

Los venezolanos llegaron con sus niños, amigos y hasta sus mascotas a celebrar "la libertad y cambio" convocados por el Comando con Venezuela de Nueva York, que se ha mantenido en contacto con el Comando de Venezuela, comentó a EFE uno de sus líderes, Erick Rizo.

El comando tiene 150 grupos en el extranjero y unos 40 están en EEUU, entre ellos en las ciudades de Nueva York, Washington y Florida.