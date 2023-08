Ya no se requiere el período de espera para el programa de Asistencia General en NJ: qué saber

NUEVA JERSEY -- A partir del 1 de julio, el presupuesto del año fiscal 2024 elimina el período de espera de 28 días para el programa de Asistencia General, que brinda asistencia en efectivo, beneficios de asistencia de vivienda de emergencia y asistencia de entierro, para que las personas elegibles puedan obtener de inmediato la ayuda que necesitan.

A partir de 1 de julio el presupuesto FY'24 elimina el periodo de espera de 28 días para Asistencia General, que ofrece ayuda en efectivo, ayuda de emergencia para vivienda y funerales, para que personas que reúnan los requisitos puedan obtener inmediatamente ayuda que necesiten pic.twitter.com/yoQBVByYAm — NJHumanServices (@NJDHS) July 31, 2023

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Nueva Jersey es uno de los pocos estados que brinda beneficios en efectivo y servicios de apoyo a personas y parejas sin hijos a través del programa de Asistencia General (GA). El programa GA es parte del programa estatal de asistencia social al trabajo, WorkFirst NJ, que enfatiza el trabajo como el primer paso hacia la construcción de una nueva vida y un mejor futuro con el objetivo de ayudar a las personas a ser económicamente autosuficientes a través de la capacitación laboral, la educación y las actividades laborales.

Los beneficiarios de GA reciben un beneficio en efectivo de la siguiente manera: $185 al mes para un adulto soltero que pueda trabajar, $277 al mes para un adulto discapacitado, $254 al mes para una pareja en la que uno o ambos miembros de la pareja puedan trabajar y $382 al mes para una pareja donde ambos están deshabilitados.

Los beneficiarios de GA acceden a su beneficio en efectivo a través de su tarjeta de transferencia electrónica de beneficios de Families First (tarjeta EBT), que funciona de manera similar a una tarjeta de débito. La tarjeta EBT de Families First pone el beneficio a disposición de los clientes a través de cuentas electrónicas de beneficios utilizando su propia tarjeta de plástico. Las tarjetas se pueden usar en las terminales POS (puntos de venta) y cajeros automáticos de los comerciantes.

REQUISITOS

La elegibilidad depende de varios factores, como los ingresos, el tamaño del hogar. Para obtener el beneficio, debe cumplir con los siguientes criterios mínimos:

Los ingresos de la familia deben estar por debajo del límite de ingresos

Los adultos deben ser Residentes Permanentes Legales por no menos de 5 años; este requisito no se aplica en ciertos casos

Los recursos como ahorros, cuentas corrientes, bonos y activos de disposición inmediata deben ser inferiores a $2,000

Todas las demás personas pueden presentar una solicitud de una de las tres maneras que se enumeran a continuación:

En persona: La agencia está abierta de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. los días de semana. Puede venir en persona y completar una solicitud para nuestros programas. Después de completar la solicitud, y dependiendo de los programas para los que parezca ser elegible para solicitar, lo verán el mismo día o recibirá una cita para una entrevista. Tenga en cuenta que la cantidad de citas disponibles diariamente es limitada y se asignan por orden de llegada.

En línea: La forma más conveniente de completar una solicitud es hacerlo en línea en el sitio web de NJOneApp . Este sitio le permitirá completar una sola solicitud en línea para cupones de alimentos, asistencia en efectivo y/o Medicaid para niños, familias y mujeres embarazadas (New Jersey Family Care). Las personas mayores y discapacitadas no son elegibles para solicitar Medicaid a través del proceso de solicitud en línea. La agencia recibirá la solicitud electrónicamente y se comunicará con usted por correo dentro de los 7 días hábiles para programar una entrevista en persona.

Solicitud en papel: Puede completar una solicitud en papel y devolverla completa a la agencia. Se le enviará una carta de cita por correo.

Los solicitantes que solicitan Asistencia General deben asistir a una entrevista en persona. Una vez que se complete la entrevista, a los clientes se les proporcionará una lista de verificaciones requeridas. Una vez que se reciban las verificaciones, se procesará la solicitud y se tomará una determinación final de elegibilidad. Los clientes serán notificados por correo una vez que se haya realizado una determinación de elegibilidad. Las solicitudes de Asistencia General se procesan dentro de los Treinta (30) días a partir de la fecha de la solicitud.

Verificaciones requeridas:

Comprobante de nacimiento, tarjeta de registro de extranjero o documentos de naturalización

Tarjeta de seguro Social

Arrendamiento actual o factura de alquiler y servicios públicos

Prueba de los ingresos devengados y no devengados más recientes

Registro de automóviles

2 estados de cuenta de cheques y ahorros más recientes.

También se pueden solicitar otros documentos en la entrevista.

Los beneficiarios de Asistencia General son elegibles para recibir servicios de apoyo a través de los siguientes programas:

Work First New Jersey Work Program: Brinda administración de casos sociales a todos los participantes de WFNJ para incluir el transporte y los costos de las pruebas y los uniformes. La unidad también administra el componente de trabajo del caso e implementa una sanción si el individuo no cumple.

Programa de Asistencia de Emergencia: Proporciona vivienda temporal y asistencia relacionada con el refugio para personas que son elegibles para TANF, GA o SSI. Algunos de los servicios proporcionados incluyen asistencia para pagar el alquiler atrasado, la hipoteca y los servicios públicos, vivienda, vivienda de transición o pagos de motel, transporte, muebles, gastos de mudanza y costos relacionados con el desalojo.

Los clientes de WorkFirst NJ pueden recibir asistencia de emergencia según la situación, según el Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey.

Estos beneficios incluyen, pero no se limitan a: alimentos esenciales, ropa, vivienda y muebles para el hogar; asistencia de alquiler temporal o pagos atrasados de alquiler o hipoteca; pagos de servicios públicos (como calefacción, agua, electricidad); transporte para buscar vivienda; y gastos de mudanza.

Las personas elegibles incluyen aquellas personas sin hogar o en riesgo inmediato de quedarse sin hogar, y aquellas que han experimentado una pérdida sustancial de vivienda, alimentos, ropa o muebles del hogar debido a incendios, inundaciones o desastres similares.

La asistencia de emergencia está limitada a 12 meses. Sin embargo, se pueden otorgar extensiones bajo ciertas condiciones de dificultad, con limitaciones específicas.

Beneficios de desempleo

Si ha estado trabajando en un trabajo regular durante al menos 20 semanas y pierde ese trabajo, sin culpa suya, puede ser elegible para los beneficios estatales de desempleo. Puede presentar un reclamo en su Oficina de Servicios de Empleo local (que figura en su directorio telefónico).

Si todavía está sin trabajo cuando se agoten sus beneficios de desempleo, puede ser elegible para recibir asistencia social, siempre que le quede tiempo en su límite de cinco años.