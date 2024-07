Eric Adams anuncia avances importantes para viviendas asequibles en la Ciudad de Nueva York

NUEVA YORK -- El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció el lunes dos años consecutivos récord en la producción y conexión de neoyorquinos con viviendas nuevas y asequibles.

Por segundo año consecutivo, la ciudad ha producido la mayor cantidad de viviendas de apoyo y viviendas para los neoyorquinos que antes no tenían hogar. Mientras la ciudad enfrenta una escasez generacional de viviendas y una crisis de asequibilidad, la administración financió este año la mayor cantidad de viviendas nuevas asequibles de la historia.

Tras décadas de desinversión, la ciudad también convirtió 3,678 apartamentos de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) en residencias recientemente renovadas.

La administración de Adams también trasladó a una cantidad récord de neoyorquinos sin hogar a viviendas permanentes mediante el mayor uso de vales de vivienda del Suplemento para la Prevención de Desalojos y la Lucha contra la Falta de Vivienda de la Ciudad (CityFHEPS), viviendas asequibles a través del programa de lotería de viviendas de la ciudad y la colocación de hogares que anteriormente no tenían hogar en viviendas permanentemente asequibles. En total, las agencias de la ciudad financiaron un total combinado de 28,944 unidades de vivienda pública y asequible en el año fiscal (FY) 2024 a través de nuevas iniciativas de construcción y conservación.

“Durante años consecutivos, nuestra administración ha enfrentado una crisis de vivienda de frente al construir y conectar a más neoyorquinos que nunca con viviendas asequibles”, dijo el alcalde Adams. “Estos años récord son el resultado de innumerables agencias de la ciudad que se unieron para asegurarse de que todos los neoyorquinos, desde los que antes no tenían hogar hasta las familias al borde de la pobreza y aquellos que luchan por llegar a fin de mes, tengan acceso a una vivienda segura y estable. Si bien hoy celebramos nuestro progreso, mañana volvemos a trabajar y apuntamos aún más alto. ‘City of Yes for Housing Opportunity’ es otra herramienta que tenemos para producir más de 108,000 nuevas viviendas que nuestra ciudad necesita y merece en los próximos 15 años. Hoy, hago un llamado a todos nuestros socios en el gobierno para que se unan y digan ‘sí’ para ayudar a la ciudad a salir de esta crisis”.

Mientras la Ciudad de Nueva York enfrenta una tasa de vacantes de alquiler del 1.4 por ciento, con la mitad de todos los inquilinos de Nueva York pagando más del 30 por ciento de sus ingresos en alquiler, la administración de Adams les está entregando una ciudad más asequible al construir una cantidad récord de viviendas asequibles para satisfacer el momento.

En el año fiscal 2024, NYCHA convirtió 3,678 apartamentos en viviendas de la Sección 8 basadas en proyectos a través del programa PACT, lo que representa $1.35 mil millones en reparaciones de capital para casi 7,600 residentes. Hasta la fecha, NYCHA ha utilizado el programa PACT para convertir 21,696 apartamentos en 87 desarrollos, lo que representa más de $5.68 mil millones en reparaciones de capital en toda la ciudad.

Otros 16.155 apartamentos en 52 desarrollos están en planificación activa y están programados para reparaciones y mejoras integrales. En total, más de 37,851 apartamentos en 139 desarrollos están en etapa de predesarrollo, en construcción o han completado renovaciones a través del programa PACT. Este esfuerzo representa casi $13.23 mil millones en mejoras de edificios para viviendas públicas.

"Mientras los neoyorquinos siguen enfrentándose a una demanda de vivienda sin precedentes, nuestro compromiso de crear viviendas de calidad, accesibles y asequibles sigue siendo inquebrantable", dijo el Comisionado del Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas (HPD) de la Ciudad de Nueva York, Adolfo Carrion Jr. "El anuncio de hoy demuestra nuestros esfuerzos efectivos para enfrentar ese desafío con ingenio, creatividad y empatía. A través de la dedicación de nuestro equipo y nuestras agencias hermanas, nuestro trabajo colectivo ha dado como resultado un aumento impresionante de nuevas viviendas y colocaciones de viviendas exitosas que ayudarán a levantar y estabilizar a las comunidades en toda nuestra ciudad. Nuestra dedicación al desarrollo equitativo y a la preservación y expansión de las opciones de vivienda asequible subraya nuestra creencia de que cada neoyorquino merece un lugar seguro y estable al que llamar hogar. A través de asociaciones estratégicas, enfoques innovadores e inversiones de nivel récord en nuestro presupuesto de vivienda, nuestra administración está transformando el panorama de la vivienda de la ciudad para asegurarse de que está avanzando en las necesidades de las personas y familias de todos los orígenes e ingresos, asegurando que nuestros esfuerzos de hoy sienten las bases para un mayor éxito".

Para información sobre como aplicar a los apartamentos disponibles por Housing Connect NYC, haga clic aquí.