¿Qué es CrowdStrike? Lo que debes saber sobre la empresa de ciberseguridad vinculada a la interrupción global

NUEVA YORK - Una interrupción generalizada de Microsoft vinculada a la empresa de ciberseguridad Crowdstrike interrumpió vuelos, bancos, medios de comunicación y empresas de todo el mundo el viernes y puso de relieve la dependencia del software de un puñado de proveedores.

El director ejecutivo de CrowdStrike, George Kurtz, publicó en la plataforma de redes sociales X que la empresa "está trabajando activamente con los clientes afectados por un defecto encontrado en una única actualización de contenido para hosts de Windows".

