Sean “Diddy” Combs demanda a hombre que afirmó tener cintas sexuales incriminatorias

Los abogados de Sean “Diddy” Combs presentaron el miércoles una demanda por difamación contra un hombre que, según ellos, había afirmado falsamente poseer vídeos que implicaban al magnate de la música en agresiones sexuales a ocho celebridades.

La demanda, presentada en un tribunal federal de la Ciudad de Nueva York, acusa a Courtney Burgess y a su abogado, Ariel Mitchell, de inventar “mentiras escandalosas” como parte de un esfuerzo por sacar provecho del frenesí mediático en torno a Combs, que fue acusado en septiembre de cargos de tráfico sexual.

Combs también demandó a Nexstar Media, diciendo que su cadena de noticias por cable, NewsNation, transmitió las acusaciones de Burgess sin investigar si eran ciertas. Los vídeos, afirmaba la demanda, simplemente no existen.

“Estos acusados ​​han inventado y difundido deliberadamente mentiras escandalosas con un desprecio imprudente por la verdad”, dijo Erica Wolff, abogada de Combs. “Sus falsedades han envenenado la percepción pública y han contaminado el grupo de jurados. Esta denuncia debería servir como advertencia de que ya no se tolerarán falsedades intencionales como esta, que socavan el derecho del señor Combs a un juicio justo”.

Burgess y Mitchell no respondieron de inmediato a los correos electrónicos de The Associated Press solicitando comentarios. Una llamada telefónica a Mitchell no recibió respuesta. Un portavoz de Nexstar Media Group se negó a hacer comentarios.

Combs, de 55 años, se declaró inocente de los cargos de tráfico sexual presentados contra él después de su arresto en septiembre. Ha permanecido encarcelado, a la espera de un juicio el 5 de mayo, después de que los jueces se negaran a concederle la libertad bajo fianza.

Después de que Combs fuera arrestado, Burgess comenzó a dar entrevistas a periodistas, personalidades de las redes sociales y podcasters de crímenes reales en las que afirmaba haber recibido memorias USB con pruebas incriminatorias de la fallecida actriz y modelo Kim Porter, pareja de Combs desde hace mucho tiempo y madre de cuatro de sus hijos.

Pero los videos que Burgess afirma poseer nunca se han hecho públicos. Algunas personas cercanas a Porter dijeron a The New York Times en un artículo publicado en noviembre que nunca habían oído hablar de Burgess y dudaban de sus afirmaciones. Burgess ha reconocido que no conoce personalmente a Combs.

Los fiscales federales no han identificado públicamente a Burgess como involucrado en el caso penal.

En entrevistas, Burgess dijo que la policía confiscó los videos de su casa. Mitchell también dijo a los periodistas que Burgess entregó los discos al gobierno federal.

La demanda dice que ambas afirmaciones son "completamente falsas".

"Nunca se entregó un video de ese tipo al gobierno porque no existe", dice la demanda.