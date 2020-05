Una mamá hispana sobrevive al Covid-19 para celebrar el Día de las Madres

NUEVA YORK – Una madre hispana, que también es enfermera, celebró el Dia de la Madre de una manera muy especial luego de sobrevivir al coronavirus y poder reencontrarse con su hija.

Se trata de Elida Arboleda quien se contagió debido a su trabajo como enfermera en cuidados intensivos y habla de su recuperación como un milagro. Luego de vencer su lucha en contra de la enfermedad pudo volver a ver su hija en su residencia en Hackensack, Nueva Jersey, lo que describe como el mejor regalo para este día.

“Este día, es un día muy feliz para mí porque puedo compartir con mi hija, puedo decir que está a mi lado y la puedo ver después de haber pasado por esta enfermedad tan fuerte del coronavirus”, dijo Elida Arboleda. “Son momentos muy difíciles, un tiempo que, si usted no esta con Dios es difícil sobrevivir esto porque el único aliento que yo tenía era que no estaba sola, estaba con Dios y me pegue de la mano de Él”, agregó.

Su hija, Jessica Orozco, también expresó su alegría de poder estar junto a su madre.

“Este día es muy especial para mi porque a pesar de todo lo que ella ha pasado y las emociones que yo tuve durante el proceso ella esta devuelta”, dice su hija.

La madre hispana y su hija participarán el miércoles en un rosario universal dedicado a la virgen de Fátima para que termine la pandemia