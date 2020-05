Reapertura de parques durante fin de semana calido; resultados de pruebas anticuerpos en NY revelan más casos

Lo que debes saber Más de 28,000 vidas en el área triestatal se han perdido hasta la fecha. El estado de Nueva York reportó su número más bajo de muertes en un solo día en semanas (289), continuando una tendencia positiva.

El gobernador Andrew Cuomo anunció el viernes que todas las escuelas de Nueva York permanecerían cerradas por el resto del año académico; por su parte, Phil Murphy dice que proporcionará una actualización sobre las escuelas de Nueva Jersey a principios de la próxima semana.

La orden de cierre de todo el estado del gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, sigue vigente, aunque la modificó para permitir que los parques estatales y los campos de golf vuelvan a abrir el sábado. Se espera una actualización de la directiva "PAUSA" de Cuomo la próxima semana.

Los esfuerzos para abrir espacios públicos al aire libre coinciden con un fin de semana de temperaturas superiores a 70 grados por primera vez desde octubre. Si bien, unas temperaturas como estas podrían equivaler a un mejor disfrute de los parques y campos de golf reabiertos este fin de semana, los gobernadores del área triestatal advierten que el incumplimiento de las reglas de distanciamiento social podría retrasar los pasos hacia la reapertura total de los estados.

Los campos de golf y parques estatales de Nueva Jersey reabrirán para los visitantes este fin de semana. Se recomienda cubrirse la cara, pero no es obligatorio. Sin embargo, la capacidad todavía es limitada en los parques estatales. Además, el Departamento de Protección Ambiental del estado recordó a las personas que si pensaban irse este fin de semana de paseo a los parque los baños públicos dentro de estos estarán cerrados igual que la zona de atracciones para los niños. Asimismo, no se permitirán reuniones en grupo o deportes grupales.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, reiteró el sábado que no dudaría en anular la reapertura si las personas no siguen las normas del distanciamiento social y otras medidas de seguridad pública, y calificó este fin de semana como "una gran prueba" para el estado. Aquí hay una lista completa de los parques que reabren este fin de semana.

"Si escuchamos informes de personas que no se toman en serio su salud, o la salud de otros visitantes del parque, no dudaré en cerrarlos una vez más", dijo Murphy.

Los oficiales en el condado de Morris cerraron el acceso a las personas del Parque Estatal Hacklebarney en la tarde luego de que el parque alcanzara su capacidad pocas horas después de su apertura. Otros parques también tuvieron que cerrar temprano por la misma razón.

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio dijo que 1,000 empleados, que no pertenecen a la policía de Nueva York, estarían ayudando a reforzar el distanciamiento social. La ciudad planea repartir 100,000 mascarillas gratuitas en parques, y más de estas vienen en camino.

La ciudad de Nueva York está abriendo 40 millas de calles para peatones en mayo. Las primeras 7 millas abren el sábado y se seleccionan estratégicamente cerca de los parques para expandir los espacios ya abiertos. La ciudad planea abrir hasta 100 millas de calles en los próximos meses.

"Este es el clima más agradable que hemos visto este año; alentamos a las personas a salir y disfrutar de este fin de semana", dijo a nuestra cadena hermana, NBC 4, Terence Monahan, jefe del del Departamento de Policía de Nueva York.

Pero, recordó a los residentes que: "No pueden reunirse para hacer actividades como parrilladas. Si lo hacen recibirán una multa ya que ha habido muchas advertencias”.

Gobernador Cuomo dijo que el coronavirus cobró la vida de otras 299 personas el viernes, lo que elevó el número de muertes en Nueva York a 18,900. Ese número no incluye las más de 5,200 presuntas víctimas reportadas en la ciudad de Nueva York.

Dos meses después de la pandemia de coronavirus en la región, Cuomo dijo que las pruebas de anticuerpos expandidas respaldan los datos iniciales publicados la semana pasada, lo que sugiere que millones de neoyorquinos podrían estar infectados por el virus. El estado ahora ha evaluado a casi 15,000 personas en busca de anticuerpos y un poco más del 12 por ciento dio positivo, dijo Cuomo el sábado, ligeramente por debajo del 15 por ciento reportado después del primer lote de pruebas de anticuerpos completadas.

Los números son aún más altos en la ciudad de Nueva York: las pruebas de anticuerpos encontraron una tasa de positividad del 19.9 por ciento, en comparación con casi el 25 por ciento, en las muestras de la ciudad. Entre los cinco condados de la ciudad, El Bronx tuvo el mayor porcentaje de pruebas positivas con más del 27 por ciento, mientras que Manhattan fue el más bajo con el 17 por ciento.

En medio de una nube de incertidumbre, un importante estudio ofrece la primera esperanza real sobre el tratamiento

Ni siquiera sabemos cuántos están realmente infectados. El área triestatal ha reportado más de 465,000 casos confirmados hasta la fecha: 312,977 en Nueva York, 123,717 en Nueva Jersey y 28,764 en Connecticut. Las primeras pruebas de anticuerpos en Nueva York indican que el total de casos reales podría ser 10 veces mayor. Solo la ciudad de Nueva York ha reportado más de 172,000 casos; los datos muestran que pudo haber tenido hasta 2.1 millones de personas infectadas.

Cuomo ha dicho que la crisis realmente no "terminará" hasta que haya una vacuna. Más de 70 de ellas están en desarrollo en todo el mundo, pero la aprobación podría tomar al menos 12 a 18 meses. El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación, dice que la nación podría sufrir una "mala caída" si no surge un tratamiento efectivo.

Afortunadamente, Fauci, junto con otros expertos en salud, parecía impresionado por los hallazgos del último ensayo clínico de Gilead Sciences sobre Remdesivir, uno de los medicamentos experimentales más destacados para COVID-19. Los resultados preliminares encontraron que acortó el tiempo de recuperación en un promedio de cuatro días para pacientes hospitalizados.

"Ahora tiene un medicamento que ha demostrado que puede funcionar contra el virus", dijo Fauci a The Associated Press. "¿Será una cura abrumadora? No, por supuesto que no". Pero ciertamente puede ayudar a liberar camas de hospital, dijo.

Actualmente no se ha aprobado ningún tratamiento para tratar el virus, que ha matado a más de 230,000 personas en todo el mundo desde su aparición a fines del año pasado. La FDA está sopesando si debe otorgar autorización de uso de emergencia a Remdesivir; eso no significa que el medicamento haya sido aprobado, pero lo pone a disposición para su uso.

En tiempos normales, la FDA requiere "evidencia sustancial" de la seguridad y efectividad de un medicamento, generalmente a través de uno o más estudios de pacientes grandes y rigurosamente controlados. Pero durante las emergencias de salud pública, la agencia puede renunciar a esos estándares, simplemente exigiendo que los beneficios potenciales de un medicamento experimental superen sus riesgos.