NYC busca ayudar a teatros y locales de conciertos que sufren los estragos de la pandemia

Lo que debes saber El daño provocado por la pandemia al mundo de las actuaciones en vivo ha sido muy sentido por la comunidad de las artes y el entretenimiento ya que estos negocios estaban entre los primeros en cerrar y podrían estar entre los últimos en reabrir.

Aunque COVID-19 ha detenido las presentaciones en vivo, ya sean conciertos o actos teatrales, la ciudad de Nueva York ya está planeando ayudar a que sus negocios de arte, entretenimiento y vida nocturna regresen más fuertes que nunca gracias a la iniciativa Curtains Up NYC, que tiene como objetivo ayudar a las empresas de entretenimiento calificadas a obtener subvenciones federales.

Curtains Up NYC ofrece asistencia gratuita con la solicitud para empresas de la ciudad y organizaciones sin fines de lucro conectadas al sector de espectáculos en vivo que soliciten el programa de subvenciones federal para operadores de lugares cerrados.

NUEVA YORK -- El daño provocado por la pandemia al mundo de las actuaciones en vivo ha sido muy sentido por la comunidad de las artes y el entretenimiento ya que estos negocios estaban entre los primeros en cerrar y podrían estar entre los últimos en reabrir.

Aunque COVID-19 ha detenido las presentaciones en vivo, ya sean conciertos o actos teatrales, la ciudad de Nueva York ya está planeando ayudar a que sus negocios de arte, entretenimiento y vida nocturna regresen más fuertes que nunca gracias a la iniciativa Curtains Up NYC, que tiene como objetivo ayudar a las empresas de entretenimiento calificadas a obtener subvenciones federales.

El gobierno federal ha establecido el programa de subvenciones Shuttered Venue Operators (o SVO), y aunque los operadores de locales de actuaciones en vivo afectados por las interrupciones de COVID-19 deben actuar rápidamente para solicitar estas nuevas subvenciones, el proceso puede ser confuso y tedioso, según los funcionarios de la ciudad. Aquí es donde entra en juego la iniciativa de la ciudad.

Curtains Up NYC ofrece asistencia gratuita con la solicitud para empresas de la ciudad y organizaciones sin fines de lucro conectadas al sector de espectáculos en vivo que soliciten el programa de subvenciones federal para operadores de lugares cerrados.

"Somos la ciudad más grande del mundo en gran medida porque el arte y la cultura corren por las venas de esta ciudad como ningún otro lugar del mundo y estamos muy orgullosos de eso", dijo el alcalde Bill de Blasio durante su conferencia de prensa sobre el coronavirus el lunes. "Tenemos que traer de vuelta a esta comunidad con fuerza. COVID ha golpeado muy duro, ya sea que se trate de las instituciones culturales más grandes hasta la organización cultural sin fines de lucro más pequeña de la comunidad, ha sido realmente difícil. En particular, necesitamos recuperar el elemento más vibrante de nuestra cultura, que es la actuación en vivo, el teatro en vivo, la vida nocturna, la música, los conciertos, todas esas cosas deben comenzar a regresar".

El alcalde continuó diciendo que la ciudad "se asegurará de que las instituciones culturales de la ciudad de Nueva York obtengan la ayuda que necesitan.... Por lo tanto, nos aseguraremos de hacer un esfuerzo de divulgación para ayudar a nuestras instituciones culturales" con la ayuda de la Oficina de Medios y Entretenimiento de la Alcaldía.

Curtains Up NYC ofrecerá seminarios de web gratuitos y asesoramiento individualizado para ayudar a la industria local de espectáculos en vivo a obtener dinero federal de la subvención SVO, que tiene un fondo común de aproximadamente $10 millones.

La ciudad se está embarcando en la campaña de divulgación masiva ya que la televisión / cine, publicaciones, publicidad digital, vida nocturna, teatro y música son una gran parte de la economía de la ciudad, proporcionando 500,000 empleos y $150 mil millones en impacto económico por año. Los funcionarios de la ciudad se apresuraron a notar que cuando las personas vienen de fuera de la ciudad a la Gran Manzana para ver un espectáculo, simplemente no solo ven un espectáculo, sino que también vienen a comer y comprar.

Off-Broadway theatres are pushing that they are able to re-open sooner than Broadway Theatre, Gus Rosendale reports.

La comisionada de la Oficina de Medios y Entretenimiento, Anne del Castillo, hizo eco a los mismos sentimientos que el alcalde: las artes y el entretenimiento son el corazón de la ciudad de Nueva York. "Son lo que nos convierte en la capital del mundo y son los que alimentan nuestra economía local", dijo.

"Las actuaciones en vivo, en particular, son una pieza crítica de nuestra comunidad creativa y posiblemente han estado entre los más afectados. Fueron los primeros en cerrar y, con toda probabilidad, serán los últimos en abrir. El impacto de estos cierres, sin embargo, se extienden mucho más allá de los escenarios en los que se llevan a cabo estas actuaciones", dijo del Castillo.

"Para ayudar a garantizar que cada dólar federal posible vaya a nuestros locales aquí en la ciudad de Nueva York - lugares de actuaciones en vivo, teatros, clubes, espacios de artes escénicos, productores teatrales, representantes de talentos, cines - queremos brindarles la asistencia que necesitan para presentar la solicitud más sólida y, más importante, ser el primero en la fila. La gente puede inscribirse hoy para estar lista para presentar una solicitud tan pronto como se presenten las solicitudes", continuó diciendo del Castillo sobre Curtains Up NYC.

Según la ciudad, los negocios a continuación califican para la subvención de SVO y pueden buscar ayuda a través de Curtains Up NYC:

Operadores o promotores de lugares que tienen presentaciones en vivo

Productores de teatro

Organizaciones de artes escénicas en vivo

Museos, zoológicos y acuarios que cumplen con ciertas pautas

Salas de cine

Representantes de talento

Debían haber estado operando el 29 de febrero de 2020

No deben haber solicitado un préstamo PPP a partir del 27 de diciembre de 2020

Off-Broadway theatres are pushing that they are able to re-open sooner than Broadway Theatre, Gus Rosendale reports.

"Esto es parte de cómo regresamos fuertes. Así que vamos a trabajar duro para asegurarnos de que las instituciones culturales de Nueva York reciban la ayuda que necesitan y se recuperen, hagan que las personas vuelvan a trabajar, ayuden a los vecindarios a volver a la vida. ¿Y sabes qué? La gente lo verá y la gente comenzará a regresar a la ciudad de Nueva York debido a todo lo que tenemos aquí", dijo el alcalde.

Para obtener más información, visite nyc.gov/CurtainsUpNYC.

El gobernador Andrew Cuomo también se refirió a la reapertura de los teatros durante su conferencia de prensa sobre el coronavirus el lunes. Cuando se le preguntó si se implementarán pruebas para que los locales de actuaciones en vivo abran pronto, Cuomo dijo que es hacia donde se dirige el esfuerzo.

Cuomo dijo que hay esperanzas de que Nueva York pueda permitir que Broadway, junto con otros lugares de entretenimiento, reabra con algunas limitaciones. El estado probablemente impondría un límite al tamaño de la audiencia, exigiría que cada persona proporcionara una prueba COVID-19 negativa antes de ingresar y exigiría sistemas de ventilación de aire adecuados en los cines, dijo el gobernador.