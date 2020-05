Inicia el cierre del subway; tasas de infección aumentan fuera de NY en medio de la devastadora cifra de muertes

Lo que debes saber Más de 30,000 personas en el área triestatal han muerto a causa de COVID-19, aunque las autoridades reconocen que la cifra real probablemente sea mayor; con las muertes probables de Nueva York incluidas, las muertes del estado de Nueva York superarían los 25,000 solamente

Aún así, Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut están avanzando con sus estrategias de reapertura; el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dice que la ciudad lanzará su plan de actividades de verano COVID-19 en los próximos días

El sistema de metro de la ciudad de Nueva York comenzó su cierre nocturno sin precedentes el miércoles por la madrugada, una medida para permitir la desinfección de todos los trenes de su flota para proteger mejor a los trabajadores esenciales

NUEVA YORK - En la ciudad de Nueva York, el epicentro del brote nacional de coronavirus, el camino hacia la reapertura continuó el miércoles con otro cierre sin precedentes, el servicio nocturno del subway.

La ciudad detuvo su histórico servicio nocturno a partir de la 1 de la madrugada para permitir una meticulosa limpieza y desinfección de trenes y estaciones, una misión para mejorar las condiciones deterioradas que el gobernador Andrew Cuomo describió como una situación "repugnante" para los trabajadores esenciales que usan los trenes para llegar a trabajar todos los días

El gobernador dijo que una de sus dos pesadillas más grandes en medio de esta crisis era que los trabajadores de la salud, los socorristas y otro personal clave de primera línea decidieran quedarse en casa. La otra pesadilla era no poder detener la propagación. Nueva York ha demostrado que puede hacer lo último, dijo Cuomo.

Las hospitalizaciones diarias totales y nuevas han estado disminuyendo lenta pero constantemente durante días, junto con el número de pacientes críticos. Los peajes diarios de muerte, aunque todavía son asombrosos, son notablemente cientos menos cada día que hace unas pocas semanas.

Los trenes, que habían estado funcionando en un horario reducido desde el rápido ascenso del virus a fines de marzo, ahora se detendrán de 1 a.m. a 5 a.m. cada día. La policía de Nueva York ha asignado más de 1,000 oficiales para asegurar muchas de las 472 estaciones del sistema, ya que menos de 200 pueden ser encerrados físicamente.

Se están enviando equipos de policías y enfermeras a 29 estaciones para despertar a las personas sin hogar de los trenes que salen del servicio y ayudarlos a conseguir refugios. Durante mucho tiempo en los subterráneos de la ciudad, las personas sin hogar han sido más notorias en los trenes últimamente, con un número de pasajeros de más del 90 por ciento.

El paro hace que algunas personas se pregunten si alguna vez se reanudará el servicio durante toda la noche en un sistema con problemas de liquidez. Cuomo prometió el martes que volverá cuando termine la pandemia.

Si eliminamos el progreso del área metropolitana de Nueva York contra el coronavirus fuera de la ecuación, los números muestran que el resto de los Estados Unidos se estaría moviendo en la dirección equivocada, con la tasa de infección conocida aumentando incluso cuando los estados se mueven para levantar sus bloqueos, según muestra un análisis de Associated Press encontrado el martes.

Según las cifras de Johns Hopkins, las nuevas infecciones confirmadas por día superan las 20,000 y las muertes por día superan ampliamente las 1,000. Los funcionarios de salud pública advierten que el hecho de no aplanar la curva y reducir la tasa de infección en lugares podría provocar muchas más muertes, tal vez decenas de miles, ya que a las personas se les permite salir y reabrir negocios.

Dolorosamente conscientes del precio del progreso, los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey dicen que no se apresurarán a reabrir sus estados. Ambos dicen que están ansiosos por hacerlo. Simplemente no quieren pasar por el proceso de los últimos tres meses nuevamente, jamás.

Ese es el tiempo que tardó un virus relativamente desconocido para la ciencia el otoño pasado en matar a más de 30,500 personas en el área triestatal, y más de 71,400 personas en el país.

"No hay una varita mágica, no hay otra receta que no sea el distanciamiento social", dijo el martes el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy. "Si usted es una de las personas con ganas de abrir, 385 ingresaron ayer al hospital en Nueva Jersey con COVID-19. Esperamos que todos salgan de allí, pero lamentablemente los datos dicen que no todos lo harán".

Solo el estado de Nueva York ha perdido a más de 25,000 personas, incluidas las 5,383 muertes probables de la ciudad de Nueva York. Incluso sin esas probables muertes por virus, el estado ha confirmado 19,645 vidas perdidas por COVID-19, 13,815 provenientes de los cinco distritos. Nueva Jersey ha perdido más por el virus que en todas sus guerras combinadas: 8,44 hasta el martes. La cifra en Connecticut eclipsó 2,600 el mismo día.

Se han confirmado infecciones en más de 482,000 personas a nivel local: 321,192 en Nueva York, 130,593 en Nueva Jersey y 30,621 en Connecticut, aunque el número real podría enfermar.