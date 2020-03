Hoboken pide a residentes que se pongan en autocuarentena

NUEVA JERSEY -- El alcalde de Hoboken está pidiendo a las personas que se refugien en sus hogares y adopten una política de "autoaislamiento", la primera ciudad tri-estatal en hacer una sugerencia a este extremo para ayudar a frenar la propagación de COVID-19. Aunque no tiene la autoridad legal para ordenar tal edicto, el alcalde Ravindeer Bhalla envió un fuerte mensaje a la gente de su ciudad el martes: quedarse en casa.

"Tenemos una responsabilidad el uno al otro … debemos hacer todo lo que podamos, y debemos hacerlo ya", dijo Bhalla en una conferencia de prensa el martes por la tarde. "Me quedo pensando en lo que podríamos haber hecho … antes de que nuestra región se convierta en la próxima Italia y antes de que sea demasiado tarde. Sería el error de nuestra generación".

Bhalla también amplió los esfuerzos de distanciamiento social de su ciudad, restringiendo las reuniones públicas a solo cinco personas. El mandato triestatal acordado por los gobernadores de Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut actualmente limita las reuniones a 50 personas.

El alcalde dijo que aún se permiten actividades como correr, andar en bicicleta, etc., siempre que se siga la política de distanciamiento social de seis pies de separación o más. Bhalla también dijo que la ciudad no espera una adhesión del "100%" a la política y también dijo que no habrá represiones, "no verá personas arrestadas" por no seguir las pautas.

"Hoboken lo superará, tenemos que hacer lo correcto, y tenemos que hacerlo ya", dijo Bhalla.

Otras medidas implementadas incluyen una restricción en el uso de la carretera, el cierre de todos los negocios no esenciales y alentar a los lugares de oración a detener los servicios a partir de las 9 a.m. el miércoles. Los restaurantes y bares seguirán teniendo opciones de solo tener comida para llevar o la entrega de comida.

Las medidas drásticas reflejan algunas tomadas en otras ciudades de todo el país. Se ha ordenado una autocuarentena mandatoria en varios condados de San Francisco, donde se les ha mandado a las personas que se queden en sus hogares aparte de viajes básicos para comprar alimentos o por emergencias. Ciertos trabajadores también están exentos de la orden.

El alcalde de la ciudad de Nueva York Bill de Blasio también dijo el martes que su administración estaba considerando una posible cuarentena para frenar la "crisis de rápido crecimiento" y que los neoyorquinos deberían estar preparados para ello. Se espera una decisión dentro de aproximadamente 48 horas.

Bhalla ha estado a la vanguardia de los movimientos agresivos para frenar la propagación de la infección en su estado. Días después de que los funcionarios de Hoboken anunciaran el primer caso positivo de COVID-19 de la ciudad, el alcalde efectivamente cerró bares y restaurantes y declaró un toque de queda obligatorio por la noche.

Algunas de esas acciones han sido adoptadas desde entonces en el área tri-estatal.